نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. أشرف زكى "خال" دياب فى أحداث مسلسل "مليحة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان والنقيب الدكتور أشرف زكى في مسلسل "مليحة"، التي يتم عرضة في السباق الرمضاني المقبل 2024.

ويقدم أشرف زكي شخصية "خال" الفنان دياب خلال أحدتث المسلسل، الذى يتناول القضية الفلسطينية، كما تجسد الفنانة ميرفت أمين شخصية والدة دياب في الأحداث.

أحداث مسلسل مليحة

يلقى العمل الضوء على القضية الفلسطينية والانتهاكات التي يعانى منها الفلسطينيون في قطاع غزة من قوات الاحتلال الإسرائيلى، وبدأ صناع المسلسل التصوير الأيام الماضية، حيث صور بعض المشاهد كل من الدكتور أشرف زكى والفنانة حنان سليمان، مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة فقط وهو أول عمل يتحدث عن القضية الفلسطينية خلال الموسم الرمضاني، ويواصل أبطال وصناع المسلسل تصوير مشاهد العمل في اللوكيشن الخاص بالمسلسل في أحد الشقق السكنية

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة بطولة دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان، ماجدة زكي، أمير المصري وعدد آخر من النجوم، ومن تأليف رشا عزت النجار وإخراج عمرو عرفة، والعمل من إنتاج المتحدة وتدور الأحداث حول القضية الفلسطينية.