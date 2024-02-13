نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيرين رضا تكشف مفاجأة صادمة بشأن إصابة ابنتها بالتوحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة شيرين رضا ردًا على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن إصابة ابنتها نور عمرو دياب بمرض التوحد خلال مقابلتها مع قناة "أغاني أغاني".

وأوضحت رضا أن جميع البشر يختلفون في مقدار التوحد الذي يمتلكونه، وأن ابنتها نور تقف على درجة من التوحد، مشيرة إلى أنهما ماهرتان جدًا في الدراسة وحل المشكلات، لكنهما ليسا ماهرتين في فن التواصل الاجتماعي.

وعن طريقة تعاملها مع ابنتها، أكدت رضا أنها تعاملها بشكل طبيعي ولا تحتاج إلى معاملة خاصة، مشيرة إلى أنهم ينسون في بعض الأحيان أنها ذكية.

وأشارت إلى المهارات التي تمتلكها ابنتها، حيث درست بيولوجيا وتجارة، وحصلت على درجة الماجستير في التسويق، وتدرس حاليًا ثيرابي "علاج نفسي"، مشددة على أن مرض التوحد يأتي بفوائد كبيرة للإنسان.

فيلم "مقسوم"

في سياق آخر، يُعرض حاليًا فيلم "مقسوم" لشيرين رضا في دور السينما، ويشارك في بطولته ليلى علوي، وسماء إبراهيم، وسارة عبد الرحمن، وعمرو وهبة، بالإضافة إلى ضيوف الشرف مثل سيد رجب وثراء جبيل، من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعد تأسيس فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.