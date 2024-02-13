بعد نفي مهاراتها في الرقص.. ريهام حجاج تبدع على أنغام "مخصماك" في برومو "صدفة" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - تطلق منصة Watch It الإعلان الدعائي الأول لمسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي، وسيتم عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

في الإعلان، تظهر ريهام حجاج في مشهد كوميدي وهي ترقص على أنغام أغنية "مخصماك" لنوال ومسلم، برفقة عدد من الشباب، بما في ذلك سليم ترك، بعدما نفت سابقًا مهارتها في الرقص داخل ملهى ليلي.

مسلسل صدفة

في مسلسل "صدفة"، تظهر ريهام حجاج في دور ينتمي إلى طبقة اجتماعية شعبية، وهذا يتناقض مع أدوارها في عملين سابقين "يو تيرن" و"جميلة". تلعب حجاج دور مدرسة تاريخ في إطار اجتماعي مشوق، حيث تتعرض لمواقف تغير مجرى حياتها.

وقال المؤلف أيمن سلامة في تصريحات صحفية: إنه تم تصوير عدد كبير من مشاهد العمل داخل إحدى الاستوديوهات، وهو الديكور الأساسى للعمل منذ شهر تقريبُا حيث بدأنا التصوير تحديدًا فى بداية شهر ديسمبر الماضي، والعمل يظهر ريهام حجاج بشكل جديد ومختلف عن الأعمال التى قدمناها سويا، ولا استطيع الكشف مزيد من التفاصيل بشأن العمل الذى من المقرر أن يعرض في رمضان المقبل.

وأضاف أيمن سلامة: سعيد بالتعاون مع المخرج سامح عبد العزيز، حيث أصبح هناك نوع من الكيمياء التي تجمع بيننا، خاصة أن المسلسل يعد التعاون الثالث بيننا بعد مسلسلى "جميلة ويوتيرن".

وتقوم ريهام حجاج بتجسيد شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سابقًا ثلاث مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن ولما كنا صغيرين".