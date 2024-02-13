شاهد.. ماريتا الحلاني تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ماريتا الحلاني، متابعيها وجمهورها صورا جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل إطلالة ماريتا الحلاني



وظهرت ماريتا وهي ترتدي فستان قصير باللون الأسود، ووضعت مكياجًا جريئًا، وتركت شعرها منسدلًا.

آخر أعمال ماريتا الحلاني

يذكر أن آخر أعمال ماريتا الحلاني أغنية حبيبي الحلو التي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي من كلمات هيثم المصري، ومن الحان أحمد عبد النبي،

كلمات الاغنية

وتقول كلمات الاغنية

قوموا القمر طفولي الليلة ما في داعي إلو

هون السما شوفولي حبيبي الحلو

قوموا القمر طفولي الليلة ما في داعي إلو

هون السماء شوفولي حبيبي الحلو

يا عمري اللي بيخاف عليي

يا مدوبني بالحنية

يا نسخة تانية من بيي

يا حلو يا حبيب القلب

ليلتنا حبيبي الليلة

بميلة الدني وقلبي بميلة

بدي معك بيت وعيلة



غمرني الزعل نسيني غنيلي فيي اعتني

الليلة بقلبك خبيني احميني من الدني

غمرني الزعل نسيني غنيلي فيي اعتني

الليلة بقلبك خبيني احميني من الدني

يا عمري اللي بيخاف عليي

يا مدوبني بالحنية

يا نسخة تانية من بيي

يا حلو يا حبيب القلب

ليلتنا حبيبي الليلة

بميلة الدنيا وقلبي بميلة

بدي معك بيت وعيلة

يا أنا يا رفيق الدرب.