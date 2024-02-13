فن ومشاهير

شاهيناز تطرح أغنيتها الجديدة "وحش الكون" (فيديو)

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القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الفنانة شاهيناز أغنيتها الجديدة "وحش الكون"؛ عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الرقمية الموسيقية.

تفاصيل أغنية وحش الكون 

 

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة وهي من كلمات محمد لقلق، ألحان محمد الفهد،وتوزيع محمد حريقة المستشار الإعلامي للفنانة شاهيناز: عصام ميلاد نصرالله، إنتاج شركة بروتكت ميديا.

 

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يذكر أن أحدث اعمال المطربة شاهيناز كانت أغنية قلبي بيدلع وأغنية دندنة وأغنية مصرية وأغنية لو ناسيين أفكركوا مع الفنان محمد رمضان وأغنية.

كلمات الاغنية 

من كلمات الأغنية:

انت طول عمرك خيبان 
فعل لاء وبس لسان 
قلبي مش يقبل يتهان 
ياللي واقع من نظري 
خدت منك بس كلام 
تنسي وعدك لما تنام
امشي بقي مش عايزه سلام
لاعملي فالح ولا نظري

 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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