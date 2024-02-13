أبرزها "مليحة".. تعرف على مسلسلات الـ 15 حلقة في السباق الرمضاني 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - تفصلنا أسابيع قليلة على بدء السباق الرمضاني لعام 2024 ويشارك في السباق الرمضاني الكثير من الأعمال الدرامية ويكثر في السباق الرمضاني لهذا العام المسلسلات القصيرة ذات ال 15 حلقة الذي قد لقت نجاحًا كبيرًا في الفترة الأخيرة سواء في السباق الرمضاني السابق أما خارج السباق الرمضاني.

فقد لقت المسلسلات القصيرة المكونة من 15 حلقة تفاعل كبير من الجمهور، ويقدم لكم "دوت الخليج الفني" في هذا أبرز المسلسلات القصيرة ذات ال 15 حلقة المشاركة في السباق الرمضاني 2024.

مسلسل "دون سابق إنذار"

يخوض النجم آسر ياسين تجربة الـ 15 حلقة في رمضان القبل بمسلسل «دون سابق انذار»، حيث يدور في إطار الدراما الإثارة والساسبنس من خلال رجل متزوج وينتظر مولوده الأول ولكن تنقلب حياته رأسًا على عقب، والعمل يشارك في بطولته عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف ألمى كفارنة في أولى تجاربها بالدراما المصرية، وإخراج هانى خليفة.

مسلسل "عتبات البهجة"

ويعود الفنان يحيى الفخراني، لعالم الدراما من جديد بعد غياب، من خلال مسلسل «عتبات البهجة»، الذي يتكوّن من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حوّل أحد الأجداد، وعلاقته بأحفاده، ويشارك في بطولته: الفنانة جومانا مراد، في البطولة النسائية أمام يحيى الفخراني، بمشاركة نخبة من نجوم الفن، من بينهم صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب.

مسلسل "مسار إجباري"

ويجتمع عمر عصام، أحمد داش، في مسلسل «مسار إجباري» ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور قصته في منطقة شعبية، تحديدًا في منطقة العباسية، وهو من بطولة كلٍ من: صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف الكاتب والسيناريست باهر دويدار، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل "جودر"

ويقدم ياسر جلال مسلسل «جودر»، خلال الموسم الرمضاني 2024، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج ميديا هب سعدى وجوهر وأروما أستديوز للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل "فراولة"

مسلسل «فراولة»، للفنانة نيللي كريم، وهو أول عمل فني لها مكوّن من 15 حلقة، ويشاركها البطولة مصطفى خاطر، وتدور أحداثه حوّل فتاة أرستقراطية تعمل على جمع المال، العمل من بطولة شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، إخراج مروان عبد المنعم وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

مسلسل "مليحة"

مسلسل «مليحة»، مكون من 15 حلقة، وبعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2024، تحت شعار “الحلم والقضية”، القضية الفلسطينية، وشملت قائمة أبطال المسلسل عددا كبيرا من الفنانين منهم:دياب وميرفت أمين، وأمير المصري، وحنان سليمان وأحمد السعدني وسارة عبد الرحمن وعدد من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

مسلسل "صيد العقارب"

تخوض الفنانة غادة عبد الرازق، الموسم الرمضاني بمسلسل «صيد العقارب» المكوّن من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حوّل امرأة تدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، ولديها أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتمرد على قيود المجتمع.

مسلسل "بابا جه"

ينتمي مسلسل «بابا جه» لـ أكرم حسني، لنوعية المسلسلات الكوميدية المكوّنة من 15 حلقة، والذي تدور أحداثه حول مدير فندق يلعبه اكرم حسني، في فترة كورونا ويتعرض للعديد من الأزمات، وهو مأخوذ عن فيلم كوري كوميدي.

مسلسل "لحظة غضب"

مسلسل «لحظة غضب»، ينتمي أيضا لأعمال الـ 15 حلقة، خلال أيام شهر رمضان، حيث يتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر حالة المشاكل التي تحدث بين طرفين في علاقة حب في إطار من الرومانسية، بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين.

مسلسل "كوبرا"

مسلسل "كوبرا" ينتمي أيضا لأعمال الـ 15 حلقة، خلال أيام شهر رمضان، ويقوم ببطولته الفنان محمد إمام.

مسلسل "رحيل"

وتعود الفنانة ياسمين صيري، بعد غياب 3 سنوات، عن الدراما الرمضانية بمسلسل «رحيل»، منذ آخر مشاركه لها بمسلسل «فرصة تانية» عام 2020.