طارق صبري يخطف الأنظار بأحدث ظهور له (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم -

استطاع الفنان طارق صبري أن يخطف أنظار الجمهور بأحدث ظهور له من داخل الجيم ،

حيث شارك صورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، وهو يمارس التمارين الرياضية، معبرًا عن حبه للياقة البدنية وأهمية الحفاظ على الصحة.

وقد لاقت الصورة استحسانًا كبيرًا من قبل متابعيه الذين أشادوا بمظهره الرياضي والمتناسق. وعبروا عن إعجابهم بالتزامه الدائم بممارسة الرياضة والاهتمام بلياقته البدنية.

طارق صبري يتربع على عرش الترند في "حدوتة منسية"

بجانب ذلك، يحقق طارق صبري نجاحًا باهرًا في مسلسله الجديد "حدوته منسية" الذي يعرض حاليًا على الشاشات. يجسد طارق في المسلسل دور البطولة، ويقدم أداءً قويًا ومؤثرًا يحظى بتقدير الجمهور والنقاد على حد سواء.

"حدوته منسية" هو دراما اجتماعية مشوقة تدور أحداثها حول قصة حب معقدة ومليئة بالتحديات والمفارقات. وقد استطاعت القصة والأداء القوي لطارق صبري وفريق العمل المميز أن يجذب انتباه الجمهور ويحقق نسب مشاهدة عالية.

وبهذه النجاحات المتعددة، يثبت طارق صبري نفسه كواحد من أبرز النجوم الشباب في الوسط الفني، ويشهد له الجميع بموهبته الكبيرة واحترافيته في تقديم الأدوار المتنوعة.



مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية

يعرض مسلسل حدوتة منسية، من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء، وتعاد الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، عبر قناة CBC.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

يشارك في بطولة مسلسل حدوتة منسية، بجانب الفنانة سوسن بدر، عدد من نجوم الفن أبرزهم: عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد عزمى، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.