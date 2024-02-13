ننشر تفاصيل مسلسل ”العتاولة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 10:36 صباحاً - ينتهي نجوم الفن في هذه الأيام من تصوير عدد من الأعمال الدرامية التي يستعدون من خلالها للمشاركة في الماراثون الدرامي الرمضاني القادم 2024، ومن المقرر أن يسجل كبار النجوم المشاركة في المنافسة التي تشتعل مع أول أيام الشهر الكريم ومنهم مسلسل العتاولة.

وتدور أحداث "مسلسل العتاولة" في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة ستكون حبيبته وهو مسلسل من 30 حلقة.

أبطال المسلسل

ويشارك في بطولته زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.

قنوات مسلسل “ العتاولة ”

من المقرر أن يتم عرض مسلسل “ العتاولة ” عبر منصة شاهد وفضائية mbc مصر.