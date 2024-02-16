القاهرة - محمد ابراهيم - مش هتقدر تغمض عينيك..تعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2024 وجميع القنوات الناقله مجانا

من أكثر ما يبحث عنه المواطنون في كافة أنحاء العالم العربي مسلسلات رمضان 2024، حيث إنه من المتوقع في وقتنا الحالي أنا كافة نجوم الدراما الرمضانية يواصلون تصوير المسلسلات، ففي هذا العام من شهر رمضان يتنافس عدد من كبار النجوم بأدوار مختلفة تتنوع بين الكوميديا والأكشن والتشويق والدراما الصعيدية وغيرها، من خلال موقعنا نرصد لكم خريطة مسلسلات رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024



نتيجة التزايد الملحوظ عبر محركات البحث عن مسلسلات رمضان 2024، وبدأ العد التنازلي لشهر رمضان الكريم، حيث إنه في هذا الشهر الكريم من كل عام يعرض كوكبة من أبرز المسلسلات الرمضانية التي يقوم بها أشهر وأكبر الفنانين المتميزين في عالم الفن، لذلك قررنا نوضح لكم خريطة المسلسلات الرمضانية لهذا العام التي ربما ينسحب بعضها من المشاركة أو يزداد عددها في التنافس الرمضاني.

خريطة مسلسلات رمضان 2024



كافة مشاهدي الدراما التلفزيونية يرقبون خريطة مسلسلات رمضان هذا العام التي تتمثل في التالي:

مسلسل “محارب”: بطولة حسن الرداد، ماجد المصري، نرمين الفقي، محمود ياسين، تامر عبد المنعم، كريم عفيفي، جونيور.

مسلسل “حق عرب”: بطولة أحمد العوضي، أحمد صيام، دينا المصري، كارولين عزمي، وفاء عامر، رياض الخولي، سلوى عثمان.

مسلسل “العتاوله”: بطولة أحمد السقا، زينه، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، طارق لطفي، هدى الأتربي.

مسلسل “بيت الرفاعي”: بطولة أمير كرارة، ميرنا جميل، سيد رجب، أحمد رزق، ريم مصطفى، محمد لطفي، رحاب الجمل، عمرو وهبه.

مسلسل “إمبراطور ميم”: بطولة خالد النبوي، نور النبوي، إيمان السيد، حلا شيحة، محمد محمود عبد العزيز، هاجر السراج.

مسلسل “صيد العقارب”: أنا كنت غادة عبد الرازق، محمد علاء، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، أحمد فهيم، هشام إسماعيل.

مسلسل “المداح الجزء الرابع”: بطولة حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، فتحي عبد الوهاب، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان.



مسلسل “الحشاشين”: كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض.

مسلسل “الكبير أوي”: بطولة أحمد مكي، حاتم صلاح، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سم إبراهيم، محمد سلام.

مسلسل “المعلم”: بطولة مصطفى شعبان، هاجر أحمد، سهر الصايغ