نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حفل "ليالي سعودية مصرية".. شيرين عبد الوهاب تتصدر تريندات السوشيال ميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم مساء أمس حفل "ليالي سعودية مصرية" في دار الأوبرا المصرية وقد أحيا الحفل كلًا من الفنان محمد منير والفنانة شيرين والفنان ماجد المهندس، في بداية التعاون بين الهيئة العامة للترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ووزارة الثقافة المصرية برئاسة د.نيفين الكيلاني.

شيرين تتصدر التريند

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفل "ليالي سعودية مصرية" وسرعان ما تصدرت التريند بعد الحفل وذلك بعد تقديمها عدد من أغانيها ومنها (الوتر الحساس، مشاعر، ياليالي، حبه جنة، أغنية عيون القلب للفنانة نجاة الصغيرة).

وتفاعل مع الفنانة شيرين عدد كبير من الفنانين والفنانات الحاضرين الحفل ومن أبرز من تفاعل مع الفقرة الغنائية للفنانة شيرين إلهام شاهين، عمرو دياب، كريم عبد العزيز، منه شلبي وغيرهم.

وقالت شيرين لحضور حفل ليالي سعودية مصرية: نجوم السما غيرانة منكم.. عاوزة أرحب بكل الموجودين، وحبايبنا وأخواتنا السعوديين منورين.

والجدير بالذكر أنه قد قدمت الفنانة منه شلبي فقرة الفنانة شيرين عبد الوهاب قائلة: " صوت إحساس الوطن العربي".

مفاجآت حفل "ليالي سعودية مصرية"

وقد حملت الحفل العديد من المفاجآت ومنها فقرة غنائية الفنانة ريهام عبد الحكيم وفقرة للموسيقار عمر خيرت، وقد شهدت الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم رامي جمال، يسرا، مدحت العدل، الفنانة نادية الجندي، الموسيقار هاني شنودة، مي عز الدين، الفنان آسر ياسين، الإعلامية إسعاد يونس، الفنان خالد الصاوي، الفنان صلاح عبد الله، جومانا مراد، الفنان هشام ماجد، الإعلامي أحمد موسى، مصطفى بكري، غادة عادل، انجي علي، منى الشاذلي، حميد الشاعري، أحمد زاهر، محمد عبد الرحمن "توتا"، ليلى علوي، نيللي كريم، رامي صبري، محمد أنور، وعدد كبير من نجوم الفن الآخرين.

تفاصيل حفل "ليالي سعودية مصرية"

أول حفلات ليالي سعودية مصرية تقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ- رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية- وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة، وسيتم إذاعة الحفل على الهواء مباشرة من خلال شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان الحفل خاص لم يتم طرح تذاكر للجماهير، وسوف يتمكن من حضوره فقط من يتوجه لهم الدعوة للحضور، ولم تقوم دار الأوبرا بإدراجه ضمن برنامج حفلاتها، واقتصر حضور الصحافة على الريد كاربت فقط للتصوير دون إجراء لقاءات صحفية مع الحضور، ولم يتمكنوا من حضور الحفل داخل المسرح.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نفيين الكيلاني قد كشفت أوجه التعاون بين مصر والسعودية مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لأن التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية ممتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة.