نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد هنيدي وشيري عادل في "أبويا شقيقي "رمضان 2024 على إذاعات راديو النيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان محمد هنيدي وشيري عادل في المسلسل الإذاعي "أبويا شقيقي "على راديو النيل ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وفي سياق آخر تصدر اسم الفنان محمد هنيدي منصة إكس، بعدما أعلن مؤخرًا عن حصوله على الجنسية السعودية وجواز السفر السعودي، في منشور على حسابه الشخصي.

سبب تصدر محمد هنيدي منصة إكس



وكتب هنيدي: "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم اني إتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين... شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكرا للمملكة العربية السعودية.. وبالمناسبة بستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن.. ولذلك شكرا لمعالي المستشار تركي ال الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".

تركي ال الشيخ يطالب محمد هنيدي بجزء ثاني من صعيدي في الجامعة الأمريكية



وتعليقًا على تغريدة هنيدي، علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية بتدوينة على صفحته بمنصة أكس: "اهلًا بيك بين اهلك واخوانك في مملكة الخير والعطاء (ونبغى صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني)"، ليرد هنيدي قائلا: "ربنا يبارك فيك يابوناصر ويحفظك ويحفظ أهلنا في السعودية.. احنا جاهزين يابوناصر ويلا بينا صعيدي الجزء الثاني".



أحدث أعمال محمد هنيدي



ومن ناحية أخرى، ينتظر محمد هنيدي عرض فيلم الجواهرجي، بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول وغيرهم، وهو من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم في إطار ذات الطابع الكوميدي، حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته؛ ثم يدخل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.

آخر أعمال محمد هنيدي



والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، الذى دارت أحداثه فى إطار كوميدى وجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية، وايضا شارك في فيلم «مرعي البريمو» وتدور أحداث الفيلم حول شخصية مرعي البريمو تاجر البطيخ الذي يجسد شخصيته الفنان محمد هنيدي المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية، بطولة محمد هنيدى، غادة عادل وأحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسى، مصطفى أبو سريع، نانسى صلاح، فكرة محمد هنيدى، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.