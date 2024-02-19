رمضان 2024.. أبرز المعلومات عن مسلسل "صيد العقارب" لغادة عبد الرازق

القاهرة - محمد ابراهيم - تلعب الفنانة غادة عبد الرازق في “صيد العقارب” شخصية تدعى "عايدة " وهي تاجرة في السموم وتجعلها الظروف لاستخدام طرق غريبة مع عائلة زوجها لأخذ حق شقيقها الذي تم قتله على يد عائلة زوجها.



تفاصيل شخصية غادة عبد الرازق في صيد العقارب



وستقدم غادة عبد الرازق شخصية فتاة من أصول صعيدية إلا أنها تربت في القاهرة وتزوجت من الفنان محمد علاء الشهير بـ "جاميكا" بعدما ربطت بينهما علاقة حب وصداقة نتيجة تقارب العائلتين، وصداقة الوالدين على مدار فترة وصلت لـ50 عامًا.

تفاصيل مسلسل صيد العقارب



وتحدثت غادة عبد الرازق عن المسلسل وقالت في تصريحات لها: "عمل مختلف واكتشفت إن مؤلفه دكتور باهر دويدار كتبه من 10 سنين بالظبط، أما اتكلمنا وقلتله عايزين نعمل حاجة اجتماعية زي مسلسلات زمان أرابيسك وليالي الحلمية اللى المجتمع بيحب يتفرج عليها وبتكون اجتماعية فحكالي الفكرة".

وتابعت غادة عبد الرازق: "أما بقعد أسرح في وشوش زملائي الفنانين اللي معايا في صيد العقارب بفرح جدا، وأقول إيه الحلاوة دي كلهم ممثلين عظماء وكبار مركزين علشان نعمل حاجة كويسة فقط".



أبطال مسلسل صيد العقارب



مسلسل صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدي بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان.

آخر أعمال غادة عبد الرازق الدرامية



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق حكاية تحت الحزام، من مسلسل حدث بالفعل، وظهرت خلالها بشخصية طبيبة نفسية تدخل في صراعات مع نجلها الذي يقدم دوره خالد أنور بسبب رفضها زواجه لتعلقها الشديد به.



آخر أعمال غادة عبد الرازق في السينما



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق السينمائية فيلم "حرب كرموز"، الذي عرض عام 2018 بطولة أمير كرارة تأليف محمد السبكي وإخراج بيتر ميمي، وشارك فيه محمود حميدة، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، محمود حجازي، محمد عز، إسلام جمال، فتحي عبدالوهاب، روجينا، إيمان العاصي، محمود البزاوي، مايان السيد، سارة الشامي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا.