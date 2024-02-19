"سوبر فوزية" ليس الأول.. مسلسلات إذاعية لصاحبة السعادة

القاهرة - محمد ابراهيم - تخوض الفنانة إسعاد يونس السباق الرمضاني المقبل بمسلسل إذاعي بعنوان "سوبر فوزية " الذي من المقرر طرحه عبر أثير إذاعة راديو النيل، وتم طرح البوستر الدعائي والتشويقي الأول للمسلسل.

تفاصيل قصة سوبر فوزية



وتصدرت إسعاد يونس البوستر الدعائي للمسلسل الذي يعد عودة جديدة لها للمسلسلات الإذاعية بعد فترة غياب طويلة، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي لايت حول شخصية فوزية، التي تجسدها الفنانة إسعاد يونس، وهي شخصية سوبر هيرو في المنزل، ما يصيبها بالملل، وتبدأ في البحث عن منفذ للخروج من إطار الحياة الروتينية التي تعيشها بصحبة زوجها الذي يجسد دوره النجم محمد رضوان".



مسلسل حياة النفوس

قدمت إسعاد يونس مسلسل إذاعي بعنوان "حياة النفوس" مع عدد من نجوم الوسط الفني ومن ضمنهم محمد ثروت، دينا محسن ويزو، بدرية طلبة، هالة صدقى، وإيمان يونس، تأليف إسلام صالحين، وإخراج آية حمزة، وإنتاج batcave.studio، وأغنية "حياة النفوس" من كلمات أحمد سرور، وألحان وتوزيع أحمد نادر.



تفاصيل أحداث المسلسل



ويقدم المسلسل قصة حياة ناظرة مدرسة ثانوية حكومية بنات، حيث يعرض أحد كبار المستثمرين على حياة فرصة عمرها فى إدارة مجموعة مدارسه الضخمة التى يتعلم بها أبناء صفوة المجتمع وأغنى أغنيائه.

مسلسل فرح عديلة



وقدمت إسعاد يونس المسلسل الإذاعي "فرح عديلة" مع عدد من نجوم الوسط الفني من ضمنهم، بيومي فؤاد، شيماء سيف، بدرية طلبة، يوسف عثمان، حجاج عبد العظيم، تأليف إسلام صالحين وإخراج آية حمزة، وتم إذاعته عبر قنوات راديو النيل، وعرض خلال شهر رمضان الكريم.