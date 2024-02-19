رمضان 2024.."شاكر مش فاكر" مسلسل إذاعي لـ هشام ماجد

القاهرة - محمد ابراهيم - يخوض الفنان هشام ماجد السباق الرمضاني المقبل بالمسلسل الإذاعي "شاكر مش فاكر" والذي من المقرر أن تتم إذاعته على شبكة قنوات راديو النيل، ويشاركه البطولة الفنانة نور قدري.

نجاحات نور قدري وهشام ماجد

ويعد هذا هو العمل الثاني الذي يلتقي فيه هشام ماجد مع نور قدري بعد نجاحهما معًا في فيلم «قلب أمه» والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.



هشام ماجد في مسلسل أشغال شقة

ويظهر هشام ماجد خلال السباق الرمضاني بمسلسل أشغال شقة،تدور أحداث مسلسل «أشغال شقة» في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين هما هشام ماجد وأسماء جلال، ويجسد هشام شخصية طبيب شرعي، بينما تجسد أسماء شخصية إعلامية، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويعرض في موسم رمضان الدرامي 2024.

أبطال مسلسل «أشغال شقة»



مسلسل «أشغال شقة» بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، شيرين، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب، ومن المقرر أن يتكون مسلسل "أشغال شقة" من 15 حلقة ويدور في إطار كوميدي، ويعرض في موسم رمضان الدرامي 2024.



آخر أعمال هشام ماجد



وكان آخر أعمال هشام ماجد هو فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.