تعرف على مسلسل منت رايق في رمضان 2024

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أحمد جودة - القاهرة - في رمضان 2024، يعد مسلسل "منت رايق" واحدًا من الأعمال التلفزيونية المترقبة بشغف. يأتي هذا العمل الدرامي ليُلبي توقعات الجماهير الباحثة عن قصص تلامس واقعها وتثري تجربتها الرمضانية بالمتعة والإثارة.

"منت رايق" يعد مشروعًا فنيًا مميزًا يقدم نظرة جديدة ومختلفة إلى الحياة والقضايا الاجتماعية. يتسم المسلسل بتنوع الشخصيات والقصة الملهمة التي تأخذ المشاهدين في رحلة فريدة من نوعها.

تعكس الحملة الترويجية للمسلسل جانبًا من الغموض والتشويق، مما يشعل حماس الجماهير التي تترقب بفارغ الصبر اللحظة التي سيُعرض فيها "منت رايق". من خلال فحص الشخصيات والقصة، يعد المشاهدون بتجربة درامية تنقلهم إلى عوالم جديدة وتفتح لهم أبواب الفهم والتأمل.

بفضل إخراجه الراقي وسيناريوهاته المتقنة، يعد "منت رايق" إضافة مثيرة إلى خيارات المشاهدين خلال شهر الصوم، حيث يتوقع الجميع أن يحمل في طياته الكثير من المفاجآت والتحولات المثيرة.

مسلسل منت رايق يعرض في رمضان 2024



ينضم مسلسل “منت رايق” خلال اسماء مسلسلات رمضان الخليجية 2024، الذي يرصد الأزمات التي تواجه الشباب خلال فترة الدراسة الجامعية.

مسلسل "منت رايق" من بطولة هبة الدري وعبد العزيز نصار وشيلاء سبت وسعود بن شهري، ومن تأليف العمانية منى النوفلي وإخراج الإماراتية نهلة الفهد.

اسماء مسلسلات رمضان الخليجية 2024



خيوط المعازيب بطولة عبدالمحسن النمر

تدور أحداثه في الستينات في حارة "معازيب البشوت" وهذه الفترة ماما قد اشتهرت فيها السعودية وخاصة في الإحساء في صناعة البشوت. وتتوالى الأحداث لتصل إلى نهاية تلك الحقبة بعد دخول الأقمشة المستوردة والتعليم وتغير نمط الحياة.

يشارك في بطولة المسلسل عبدالمحسن النمر، إبراهيم الحساوي، ريم أرحمة، فيصل الدوخي، سمير الناصر، سعيد قريش، آمال الرمضان، لبنى بوخمسين، مريم حسين وغيرهم. وهو من تأليف حسن العبدي بمشاركة الكاتب عباس الحايك، د.محمد البشير، عبدالمحسن الضبعان وأسامة القس، وبإشراف هناء العمير، وإخراج عبدالعزيز الشلاحي ومناف عبدآل.

مسلسل بعد غيابك عني

تشارك قضايا العنف الأسري، ضمن، اسماء مسلسلات رمضان 2024، فيناقشها مسلسل “بعد غيابك عني” وهو من إخراج الأردني سائد بشري الهواري وتأليف علياء الكاظمي.

ويضم مسلسل "بعد غيابك عني" عددا كبيرا من النجوم، من بينهم إلهام الفضالة وشهاب جوهر ومرام البلوشي وتركي اليوسف.

عائلة أكرم عز الدين في رمضان 2024

يعد مسلسل عائلة أكرم عز الدين من الأعمال الكويتية الكوميدية، التي تشارك ضمن اسماء مسلسلات رمضان 2024، حسث يعرف بـ ست كوم، وهو بطولة محمد جابر، وخالد المظفر، وعبدالله الخضر، ونوف السلطان.

ورثة بن عاقول بطولة عبدالرحمن العقل

هو مسلسل كويتي كوميدي يدور حول أشقاء يختلفون فيما بينهم بعد اكتشاف وجود إرث من والدهم المتوفى. بطولة عبدالرحمن العقل وحسن البلام وسماح فهد البناي.

باب الحارة الجزء الـ 14

يعرض مسلسل “باب الحارة” الجزء الرابع عشر، ضمن، اسماء مسلسلات رمضان 2024، بمشاركة نجوم متميزين، ولم يتم الكشف الأبطال بشكل رسمي حتى الآن. يستمر في استكشاف حياة حارة الضبع في سوريا بعد استقلالها، ويتميز بالأحداث الدرامية العميقة والممتعة.

مسلسل الفرج بعد الشدة

يوثق فترات مهمة في تاريخ الخليج العربي، مثل المسلسل الكويتي "الفرج بعد الشدة" للمخرج السعودي محمد عبد العزيز الطواله وتأليف مشاري حمود العميري ويجمع كوكبة من نجوم الخليج، وعلى رأسهم غازي حسين وعبد الإمام عبد الله وغازي حسين وعبير الجندي.

ولاد بديعة

مسلسل دراما اجتماعية معاصرة تدور حول قصص حب وصراعات في المجتمع، بطولة سلافة معمار ومحمود نصر وسامر إسماعيل ونادين تحسين بك وإمارات رزق ويامن الحجلي، ويعرض على mbc 1.

خواتي غناتي

مسلسل كويتي اجتماعي يروي قصة 4 أخوات وأب مُقعد يعرض على قناة MBC، يسلط الضوء على قضايا اجتماعية وأخلاقية في المجتمع الكويتي، بطولة إلهام الفضالة وغازي حسين وإبراهيم الحربي وفيصل العميري وعبدالله بهمن وطلال باسم.

الصديقات (القطط)

مسلسل اجتماعي سوري يحكي قصة معاصرة مشوقة، بطولة سوزان نجم الدين وصباح جزائري وفايز فرق ومحمد حداقي وصفاء سلطان، ويمكنك مشاهدته على قناة ام بي سي خليجية.

مسلسل المسكوت عنهم

يشارك في مسلسل«المسكوت عنهم» من بطولة الفنان عبدالله بوشهري، والفنانة شجون الهاجري وليالي دهراب وآخرون، ومن تأليف محمد النشمي، وإخراج مناف عبدالله.