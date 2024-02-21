فرحان أختار يعلن ضم كيارا أدفاني لأبطال DON 3

القاهرة - محمد ابراهيم - رحب النجم الهندي فرحان اختار بانضمام النجمة الهندية الشابة كيارا أدفاني لأبطال الجزء الثالث المرتقب من سلسلة أفلام DON.

ووفق إنديا توداي، الفيلم يعد من اشهر سلاسل أفلام الحركة الناجحة في تاريخ بوليوود ويضم مجموعة مميزة من كبار النجوم بالهند.

أيضًا كان قد عبر الفنان الهندي فرحان أختار عن دعمه لفكرة طرح جزء جديد من فيلم bwoys في أحدث حوار أجراه مع وسائل الاعلام الهندية.

ويقول إنديا توداي، أن فرحان أختار واثق من دعم نجوم الفيلم الآخرين للفكرة، ومنهم هيرثيك روشان، وأبهاي ديول.

تعاون ضخم محتمل

وضمن الخطة السينمائية المعلن عنها سابقًا، تقترب شركة الانتاج المسئولة عن طرح أفلام WAR و TIGER و PATHAAN من ربط عوالم الأفلام الناجحة ببعضها البعض.

ووفق موقع إنديا توداي، قد نرى كبار نجوم بوليوود شاه روخ خان وهيرثيك روشان وسلمان خان معا للمرة الأولى على الشاشة الفضية، ضمن أحداث الجزء الجديد من فيلم WAR للنجم هيرثيك روشان.

مواجهة قادمة

و كشفت مصادر مطلعة من داخل بوليوود عن مفاجأة، بانطلاق العمل على فيلم جديد يشهد مواجهة بين نجمي بوليوود شاه روخ خان وسلمان خان.

ووفق موقع "إنديا توداي"، انطلق العمل على فيلم بعنوان Tiger vs Pathaan يظهر خلاله شاه روخ خان في شخصية فيلم باثان، في مواجهة سلمان خان مجسدًا لشخصية "تايجر".

والفيلم ينطلق تصوير مشاهده رسميًا في مارس عام 2024 المقبل، مع تحديد موعد طرحه في السينما في وقت لاحق.