القاهرة - محمد ابراهيم - "لحظة غضب 2024".. 15 حلقة فقط من التشويق والإثارة في رمضان

تلهم منصة Watch It الرقمية الجماهير ببوستر مسلسل “لحظة غضب” الذي يعد إحدى أحدث أعمالها الأصلية والمنتظرة بشوق لعرضه في شهر رمضان المقبل في عام 2024 يتصدر البوستر النجمة صبا مبارك بينما يتألق أبطال العمل محمد شاهين وعلى قاسم وناردين فرج.

مسلسل لحظة غضب 2024



يأتي مسلسل “لحظة غضب” كقطعة فنية مميزة، حيث يتألف من 15 حلقة من الإثارة والتشويق تحت إخراج المبدع عبد العزيز النجار وتأليف الكاتب المبدع مهاب طارق وإنتاج طارق الجنايني مما يعكس التوقعات العالية لهذا العمل الدرامي المثير يجمع المسلسل بين النجمين صبا مبارك ومحمد شاهين للمرة الثالثة في موسم دراما رمضان حيث سبق لهما التعاون في مسلسل “شربات لوز” بطولة الفنانة يسرا وشاركا أيضا في بطولة مسلسل “سوتس بالعربي” مع النجم آسر ياسين وفي هذا العام يتقابل الثنائي مجددا في “لحظة غضب” لعام 2024 حيث يتوقع الجمهور لقاءا مثيرا ومشوقا بينهما.



فريق العمل مسلسل لحظة غضب



يذكر الفنانة صبا مبارك تخوض التحدي الدرامي في الوقت الحالي من خلال مسلسل “بين السطور” الذي يشاركها في بطولته كل من: أحمد فهمي ومحمد علاء ووليد فواز وناردين فرج وباسل الزارو وعلى الطيب ودنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين الموهوبين يأتي هذا العمل بنسخة مستوحاة من فورمات كوري مثير تم معالجتها بإشراف درامي متقن من قبل نجلاء الحديني مع تطوير ورشة سرد وإخراج مبدع من وائل فرج ليقدم للمشاهدين تجربة درامية مميزة تلامس أعماقهم وتحقق للعمل جاذبية.