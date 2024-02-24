نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية.. كزبرة يتوجه بالشكر لصناع "الحريفة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد بحر الشهير بـ “كزبرة” عن مدى سعادته بالنجاح الساحق الذي حققه في الفترة الأخيرة في أولى أعماله الفنية من خلال فيلم “الحريفة”، حيث أحتل الفيلم ضمن قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقًا للايرادات في السينما المصرية.

وعلق الفنان أحمد بحر عبر حسابه بموقع “إنستجرام” عن هذا النجاح، حيث قال: “من صغري كان نفسي آخد فرصة تمثيل وكانت بتتأخر عشان ربنا شايلي الأحسن والأفضل ليا والحمد لله الفرصة جت والحمد لله بتوفيق ربنا الواحد.. كنت قدها وأول فيلم ليا بقى من أعلى إيرادات السينما المصرية، والفضل بعد ربنا يرجع للناس اللي دخلت الفيلم، وأنا بشكر كل واحد فيكم من كل قلبي، ويا رب نفضل دايمًا عند حسن ظنكم وثانيًا أنا بشكر أستاذ طارق الجنايني”.

كزبرة يتوجه بالشكر لصناع فيلم الحريفة



وأضاف كزبرة: “طارق الجنايني صاحب الفضل عليا بعد ربنا لأنه شاف فيا موهبة ودعمني من كل قلبه، وتاني حاجة على المخاطرة الكبيرة وثقته في شباب لسه طالعة وأغلبيتهم كان أول مرة يمثل بجد، أنت أفضل وأشطر الناس اللي شوفتها وتستاهل الخير كله وطبعًا بشكر أستاذ روؤف السيد المخرج العبقري اللي قدر يطلع من كل واحد فينا أحسن ما عنده ومعاملته لينا وإنه قدر يحتوينا ويثق في موهبتنا”.



وتابع أحمد بحر قائلًا: “وطبعًا بشكر أخويا وحبيبي أستاذ إياد صالح القلم الجارح على الفيلم الحقيقي والورق الجميل اللي يعيش مع الناس والرسالة الحلوة اللي وصلتها من الفيلم وطبعا أي حد اشتغل في الفيلم، أنا بشكره من كل قلبي، وأخيرًا إخواتي الحريفة أنا طبعا مهما أتكلم مش هعرف أعبر عن حبي ليكم وهفضل طول عمري فخور إني اشتغلت معاكم، وفخور أن النجاح ده أنا شوفته معاكم أنتم وليا الشرف إني كنت جزء بسيط من العمل ده وأخيرا استنوا الجزء التاني”.