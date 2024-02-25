القاهرة - محمد ابراهيم - شاهد مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 14 فاتح القدس على trt التركية والفجر الجزائرية مترجم

بدأ الجمهور المتابع بالفعل مع حلقات مسلسل صلاح الدين الأيوبي البحث عن الحلقة 14، وذلك بعد نجاح النسخة التركية من المسلسل التي تم إطلاقها منذ عدة أشهر، حيث حققت نجاحًا كبيرًا ونالت إعجاب الجمهور في مختلف دول العالم، وتتميز النسخة التركية بتفاصيلها الدقيقة وقصتها الملحمية التي تدور حول تحرير القدس والصراعات التي خاضتها الدولة الأيوبية من أجل الانتصار وطرد الصليبيين، مما جعلها محط أنظار الجمهور ومحط إعجابهم.

ويعتبر مسلسل صلاح الدين من الأعمال التي أثبتت نجاح بقدر عالي وأصبح يتنافس مع العديد من المسلسلات وأثبت تواجده وتصدر محركات البحث بشكل دائم، ومع بداية الأسبوع بدء عمليات البحث تتوالى من أجل الوصول إلى الحلقة الجديدة لاستكمال المزيد من الأحداث بعد نشر الإعلان الترويجي الأول والثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 14 ترقبوا معنا لمعرفة التفاصيل.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 14

يكشف التاريخ لنا ما حدث قبل العصور حول أهم الشخصيات، ويعتبر صلاح الدين الأيوبي من أهم وأشهر الحكام كونه قام ببناء دولة جديدة خاض فتوحات كثيرة من أجل تأسيسها وأطلق عليها الدولة الأيوبية، ومازال صلاح الدين يصارع البيزنطيين والصليبين وطردهم من الدولة وتحرير القدس التي قاموا بالاستيلاء عليها، وسوف تشهد الحلقة 14 من المسلسل تطورات كثيرة ومن أبرزها هو أن يقوم كاراتيكين بطلب الزواج من ربيعة فهل تقبل وتتم مراسم الزواج وهذا ما سنتعرف عليه عند متابعة الحلقة 14 والذي نستعرض لكم موعدها في الفقرة التالية

مواعيد عرض والقنوات الناقلة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 14

يتم نقل مسلسل صلاح الدين الأيوبي مرة واحدة في الأسبوع وسوف يتم طرح المسلسل على قناتي على الساحة الفضائية، القناة الأولى الناقلة trt التركية، يوم الإثنين من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساءً، والقناة الثانية هي شاشة دوت الخليج الجزائرية مترجم باللغة العربية يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الساعة العاشرة مساءً ويمنكم ضبط القنوات على الجهاز من خلال الرموز التالية:

اسم القناة: TRT التركية

التردد: 11565.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: hd.

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية