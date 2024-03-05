تفاصيل مسلسل "نعمة الأفوكاتو" المقرر عرضه في رمضان 2024

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أحمد جودة - القاهرة - تعود الفنانة مي عمر في رمضان 2024 بمسلسل “ نعمة الأفوكاتو” المقرر عرضه على قنوات mbc مصر، حيث تظهر مي بدور نعمة المُحامية الشابة التي تتولى مهمة الدفاع عن المظلومين والمقهورين الذين يبحثون عمن يمد إليهم يد العون والمُساعدة، والعمل بالتعاون مع المُخرج محمد سامي، وتتأرجح “ نعمة ” حياتها بين مُساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يُمارس عليها أقصى أنواع الضغوط ولا يتحمل مسؤولياته.

فكرة مُسلسل "نعمة الأفوكاتو"

وقال المخرج محمد سامي، في تصريحات له أن فكرة مُسلسل "نعمه الأفوكاتو" راودته واختمرت في ذهنه بصورة مكتملة حتى اختيار إسم الشخصية كان يظهر أمامه، ثم تحدثت مع مي عمر وتناقشنا في الإطار العام للفكرة وهي اقترحت أن تكون شخصية "نعمة" من الطبقة الوسطى التي تُمثل غالبية الشعب المصري، وجلسنا سويًا حتى انتهيت من كتابة الحلقة الأولى للمُسلسل ثم تواصلت مع المؤلف مُهاب طارق لنُشكل فريق عمل بصورة جماعية، وبدأت تتدفق الأفكار وتتطابق الرؤى حتى انتهينا من الحلقات في وقت قياسي.

مدة تصوير مُسلسل "نعمة الأفوكاتو"

وأشار محمد سامي إلى أن التصوير إستغرق ثلاثة أشهر، والصعوبة التي واجهتنا أن أغلب المشاهد كانت في أماكن مفتوحة ومناطق مُزدحمة، وأضاف أنه مُمتن لأهالي حي "روض الفرج" وهو من الأحياء العريقة في قلب القاهرة، والذي شهد تصوير أغلب الحلقات في أماكن مفتوحة، حيث كان الأهالي في غاية التعاون والدعم طوال أيام التصوير الذي انتهى تمامًا قبل رمضان بفترة كبيرة، وأكد محمد سامي إلى أن هذه هي التجربة الأولى له في تقديم أعمال درامية في إطار 15 حلقة.

وأشار محمد سامي إلى أن هذا المُسلسل من نوعية الـ 15 حلقة وهو سلاح ذو حدين بالنسبه له لأنه اعتاد على تقديم المُسلسلات ذات الـ 30 حلقة ونجح فيها وقدم أعمال كثيرة مع عدد كبير من النجوم، وهو ما أتاح له فرصة كبيرة في الإعتياد على الأعمال الضخمة والطويلة، بينما في هذه التجربة الجديدة الجهد البدني والذهني أقل ولكن ما يشغلني هو مدى استعداد الجمهور لتقبل العمل بهذه الصورة وبهذا الإيقاع.

طبيعة التعامل مع المُمثلين بمسلسل نعمة الأفوكاتو

وعن طبيعة التعامل مع المُمثلين أثناء التصوير، قال أنه يضع إطار لكل شخصية ويترك للممثل التجويد والتطوير من خلال النقاش المُشترك وصولًا لأفضل طريقة للأداء، بالإضافة لتعاون وتفاني فريق الإنتاج على الرغم من الصعوبات الكبيرة بسبب التصوير في الشوارع والأماكن المفتوحة.

وأشار محمد سامي إلى أنه محظوظ بعرض أهم الأعمال التي قدمها في مسيرته عبر شاشات ومنصات MBC، وقال أن هناك ارتباط وثقة بينه وبين المشاهد العربي أن ما سيقدمه عبر MBC سيكون محتوى مميز، وقال الأمر ذاته بالنسبة لمي عمر التي كانت أولى بطولاتها في الدراما معروضة على شاشات MBC مما أتاح لها الفرصة لتُصبح نجمة عربية، وتمنى محمد سامي أن يجد مُسلسل "نعمة الأفوكاتو" نفس الصدى والنجاح الذي واكب أعماله السابقة.

تفاصيل شخصية مى عمر في مسلسل نعمة الافوكاتو

ومن جانبها أكدت مي عمر أن صعوبة الدور في هذا العمل تعود إلي طبيعة الشخصية حيث أن هناك الكثير من المُصطلحات القانونية والمرافعات الطويلة التي يجب أن تكون دقيقة جدًا، وقالت كنت طوال التصوير أتدرب مع مُصحح لغة ومُستشار قانوني قبل كُل مشهد ثم نقوم بمراجعته بعد التصوير وهو جهد مُضاعف علينا جميعًا، وأحيانًا كان المشهد الواحد يستغرق ست ساعات.

أصعب المشاهد بمسلسل نعمة الأفوكاتو

وأشارت مي عُمر إلى أن أصعب المشاهد التي واجهتنا أثناء التصوير كان مشهد داخل أحد القبور، وهو كان في غاية الصعوبة والألم النفسي واحتاج مجهود كبير جدًا لكي أتماسك وأؤديه بصورة سليمة.

وحول إختلاف طبيعة الشخصية عما قدمته من أعمال خلال السنوات الماضية، قالت مي عمر أن الشخصيات الأقرب لقلبها هي من نوعية "نعمة" لأنها تُشبه الكثيرين ويتقبلها المُشاهد العادي كشخصية طبيعية لا تتصنع أو تُؤدي دور درامي، وهو ما يُشعرها بالراحة أثناء التصوير.

وأشارت مي إلى أن الصعوبات بالنسبة لها ليست في عدد الحلقات ولكن التحضير للشخصية هو الأساس وهو الذي يستغرق جهد كبير في البدايات، الإختلاف الوحيد يكون في مدة التصوير فقط، ولكن في مُسلسل "نعمة الأفوكاتو" فقد بذلت نفس المجهود الذي أقدمه في المُسلسلات ذات الثلاثين حلقة.

تعاون مي عمر مع محمد سامي

وحول التعامل مع محمد سامي كمُخرج أشارت مي عُمر إلي أن أي فنان يُحب العمل معه لأنه مُطمئن لظهوره في أفضل صورة، وهو لدية قدرة على توظيف المُمثلين بصورة مُختلفة، وأعتقد أنني محظوظة أنني كُنت بطلة هذا العمل معه.

نجوم نعمة الأفوكاتو

مُسلسل "نعمة الأفوكاتو" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى، كمال أبو ريه، عماد زيادة، وآخرين، ومن تأليف محمد سامي، مهاب طارق وإخراج محمد سامي.