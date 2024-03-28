انتشار الفوضى في منزل خالد النبوي بالحلقة 17 من مسلسل ”إمبراطورية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 مارس 2024 11:33 صباحاً - انطلقت الحلقة 17 من مسلسل امبراطورية ميم، للفنان خالد النبوي، أحداثًا غير متوقعة، والتي بدأت بمشهد استضافة الفنانة إلهام صفي الدين (مايا) صديقها في النادي داخل منزل والدها الفنان خالد النبوي (مختار أبو المجد)، دون الحصول على موافقة نور النبوي (مروان) ومختار أبو المجد.

ثار استضافة (مايا) صديقها، غضب شقيقتها هاجر سراج الدين (منى)، وعمتها نشوى مصطفى (مديحة)، بسبب عدم الاعتياد على زيارة أصدقائهم من الشباب داخل المنزل، دون علم مختار .

وانتحل مصطفى الابن الأصغر لـ مختار أبو المجد شخصية رجل أعمال عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووضع صورة والده، ليتحدث مع إحدى الفتيات تدعى بسنت.تذهب بسنت إلى منزل خالد النبوي فتفاجأ بفتح مصطفى بابا المنزل، الذي كشف لها أنه هو صاحب الأكونت والصورة التي وضعها على حسابه هي صورة والده، لتهرب سريعًا من المنزل.طلب محمود محمد عبد العزيز من حلا شيحة (مي عبدالعزيز) إقناع خالد النبوي الظهور معه في برنامج تلفزيوني للحديث معه عن كواليس بيع المنزل وأزمته مع شركة يحيى شاكر العقارية التي تريد تحويل المنطقة إلى حي سكني كبير.عاد مروان إلى المنزل رفقة صديقته مايان السيد (مادي) في ساعة متأخرة من الليل، لكن والده أجرى حديثا معه على إنفراد وطلب منه الاهتمام بالمنزل ومعرفة ما يدور فيه بعدما تولى إدارته.

مسلسل إمبراطورية ميم، يذاع على قناة "DMC" بطولة النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، من إخراج محمد سلامة.