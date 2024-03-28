نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليزابيث موس تشارك كيري واشنطن بطولة مسلسل جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك النجمة اليزابيث موس في بطولة مشروع تلليفزيوني جديدة، يكون من بطولة النجمة كيري واشنطن.

ووفق ديد لاين، هذا المشروع التليفزيوني الجديد، يطرح للثنائي بعنوان Imperfect Women، وتقتبسه شركة أبل من قصة لـ أني وايزمان.

وكان قد طرح الإعلان الترويجي الرسمي للمسلسل الجديد للممثلة الشهيرة اليزابيث موس، من إنتاج شبكة FX.

The Veil

ووفق ديدلاين، المسلسل الجديد، سيطرح بعنوان The Veil، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والجاسوسية.

وضمن أحدث مشاريع الجاسوسية، كان قد طرح الإعلان الترويجي الأول للمسلسل الإنجليزي الجديد Litvinenko، الذي تستوحى أحداثه من قصة حقيقية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من الإعلان الترويجي للمسلسل، الذي من المفترض طرحه للعرض خلال الاسابيع القليلة القادمة، عبر شبكة تليفزيون ITVX البريطانية.

قصة حقيقية

والمسلسل الجديد Litvinenko، يجسد به الممثل البريطاني "ديفيد تينانت" شخصية جاسوس روسي، هو Alexander Litvinenko، وهي قصة حقيقية.

هذا الجاسوس السابق، كان من عملاء المخابرات السوفيتية، وكان يتعاون لصالح المملكة المتحدة، ومن أشد المعارضين السابقين لنظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي توفي بشكل مأساوي في عام 2006.

هذا الجاسوس، ألكسندر ليتفينينكو، كان من مواليد مدينة فورونيتش في روسيا، وعمل كعميل سابق لدى الاستخبارات الروسية في مجال مكافحة الجرائم المنظمة.

و بعد توقفه عن العمل لدى الاستخبارات الروسية أصبح معارضا قوي للنظام الروسي، وقام بفضح أمور غير قانونية تتعلق بالاستخبارات والملياردير الروسي بوريس بيريزوفسكي، حتى تم اعتقاله عام 1999، ثم أطلق سراحه لاحقًا، ويسرد المسلسل قصة حياته فيما بعد هذه المرحلة حتى وفاته بعد ابتلاعه لمادة مشعه.

طاقم عمل مميز

والمسلسل الإنجليزي الجديد، سيضم في بطولته مجموعة متميزة من الفنانين في ادوار البطولة، بجانب ديفيد تينانت في الدور الرئيسي، يأتي مارك بونر، ومارجريتا ليفايفا في دور مارينا ليتفيننينكو، ودانيييل ريان في دور "داك بيتر كلارك"، ونيل ماكسل في دور برنت هايت، وباري سلوان في دور جي اس جيم داوسون، وريتشارد بيير في دور دونكان باول.