طرح الاعلان الترويجي الرسمي للجزء الرابع من فيلم Bad Boys

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الإعلان الترويجي الرسمي للجزء الرابع من أفلام Bad Boys للنجم ويل سميث والنجم مارتن لورانس.

ونقلت ديلي ميل، الاعلان الترويجي الرسمي للفيلم، الذي تختم به سلسلة أفلام الحركة الناجحة.

نجم جديد

وتقرر رسميًا ضم الممثل "إريك دان" لفريق عمل الجزء الرابع المعلن عنه لسلسلة أفلام BAD BOYS، لويل سميث ومارتن لورانس.

ووفق "ديد لاين"، مشاركة أريك دان في بطولة الفيلم، سيكون بتجسيده لشخصية الشر الرئيسية ضمن الأحداث، على أن يتم الكشف مزيد من التفاصيل لاحقًا.

فانيسا هادجينز

كما أكدت الممثلة الشابة فانيسا أنها ستعود لتجسيد شخصيتها التي ظهرت بها ف فيلم bad boys 3، بعد الإعلان عن التحضير لجزء 4 من السلسلة.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الدور الذي جسدته فانيسا في الجزء الثالث، ظهرت به كخبيرة في الأسلحة بجانب ويل سميث ومارتن لورانس.