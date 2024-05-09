محمد فهيم: يجب على السينما التركيز على الأفلام القصيرة ومشاكل المجتمع (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - نجح بالدراما والمسرح، تشابه بعدة فنانين أبرزهم تشارلي وإسماعيل ياسين وعديد من الفنانين.. قدم دور الصعيدي في مسلسل " عملة نادرة " حقق نجاحًا ساحقًا ويليه مسرحية " تشارلي " والذي كان لها جمهور خاص، التقي دوت الخليج الفني بالفنان محمد فهيم ليحدثنا عن رأيه في السينما في هذه الفترة خاصةً بعد مشاركته في مهرجان بردية للسينما الومضة .

محمد فهيم ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

كلمنا عن مشاركتك في الدورة الأولي من مهرجان بردية للسينما الومضة؟

سعيد بمشاركتي في الدورة الأولي من مهرجان بردية للسينما الومضة .

على ذكر الومضة والسينما ما الذي يجب التركيز عليه في السينما؟

الناس وتقديرهم إذا قُمت بتقدير الناس تقدرك الناس، وأتمني التركيز على الأفلام القصيرة وأن يكون نصيب من الأفلام القصيرة في السينمات حتي لو كان مرة واحدة أسبوعيًا.

محمد فهيم أكثر مجهود يبذله في السينما أم الدراما ام المسرح ؟

المسرح مجهوده أكثر ويليه الدراما.



سيطر الذكاء الاصطناعي على السباق الرمضاني الماضي، من وجهة نظرك هل من الممكن أن يسيطر على الدراما ؟

لا يمكن فلا يمكن إستبدال الممثل مثل الكرة فهل من الممكن أن يقام مباراة دون لاعبين.



هل يوجد عرض آخر لمسرحية " تشارلي " في الفترة المقبلة ؟

لا

ما الأعمال التى أعجبتك في السباق الرمضاني الماضي ؟

أعمال عديدة ولكن الذى أعجبني أكثر هو تواجد مخرجين الشباب بكثرة فى السباق.

ما الأفضل بالنسبالك الأعمال القصيرة أم الطويلة؟

الجيدة.

ما الأعمال القادمة ؟

فى القريب العاجل سأعلن.