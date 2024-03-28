نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشف سر صلاح عبد الله سيقلب حياة السقا رأسًا على عقب.. ملخص الحلقة 18 من العتاولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عُرضت منذ قليل الحلقة 18 من مسلسل العتاولة وشهدت أحداث الحلقة مفاجأت كثيرة وتطور بالأحداث كما تم الكشف عدة أسرار ستغير مجرى الأحداث في الحلقات القادمة.

وبدأت أحداث الحلقة مع مريم محمود الجندي ومحاولتها قتل مؤمن نور، لكنها تفشل في ذلك ويضربها بشدة ويقوم بطردها.

حاول طارق لطفي (خضر) تنفيذ عملية سرقة كبيرة دون إخبار أسرة العتاولة، ولكنها فشلت، حيث تدخل أمن الفيلا في الوقت المناسب، وباءت الخطة بالفشل.



يعرف طارق لطفي (خضر) أن الذي قام نصار بسرقتها هى قطعة آثار، فيؤجر ثلاثة رجال لهدم منزل شقيقه، ولكن تأتي الشرطة وتهدم المنزل بحجة أنه غير مرخص، كما تم القبض على نصار.

تشعر زينه (حنه) بدوخة ويأخذها أحمد السقا (نصار ) إلى المستشفى لتخبره مي كساب (عائشة) بأنها حامل.

كشف سر صلاح عبد الله



وتنتهي أحداث الحلقة بلقاء فريدة سيف النصر (سُترة) مع صلاح عبد الله (عم خميس) ويدور بينهم حوار تطلب منه اخبارها بقطعة الآثار الذي سرقها نصار مقابل ألا تفضح سره وهو أن أحمد السقا (نصار) ليس ابنها ولا شقيق خضر وأنما والده هو صلاح عبد الله (عم خميس) وهو الذي تركه بالماضي.

قصة مسلسل العتاولة



تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

فريق عمل العتاولة





مسلسل "العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى

مواعيد مسلسل العتاولة

ويعرض مسلسل العتاولة، على قناة MBC masr، وسيكون العرض الأول في تمام الساعة 7 مساءً، والإعادة الساعة 2 مساءً.

كما يعرض على قناة MBC masr 2 الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 3 عصرًا، كما يتاح عرضه عبر منصة شاهد