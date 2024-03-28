نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلاف بين ميار الغيطي ووالدها.. الحلقة الـ 18 من مسلسل صدفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، بطرد فؤاد – خالد الصاوي، لمعتز- فراس سعيد، والذي أتى للتقدم لابنته منار، وحينها انهالت منار عليه بالاتهامات، وأنه السبب في كل ماجرى لها، وكاد فؤاد أنه يضربها لولا أن قامت أمها – سلوى خطاب، بمنعه، وأهانته وقالت له أنه أصبح صغيرا في عينيها بعدما سمعت حديثه مع أمها وعرفت كل شيء، ذهب لبيت فؤاد واتفق مع هالة ليخطب، وعندما اعترض فؤاد على مجيئه وكاد أن يتشاجر معه فاجأته منار أنها موافقة على الزواج منه.

القنوات الناقلة لمسلسل صدفة

تعرض الحلقة الثالثة من مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة، قناة cbc، قناة dmc بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.

قصة مسلسل صدفة

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم، تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

أبطال مسلسل صدفة

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

البرومو التشويقى لـ مسلسل صدفة

ويذكر ان قناة ON، سبق وكشفت عن البرومو التشويقى لـ مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 على شاشات المتحدة، وظهرت ريهام حجاج بشكل مختلف حيث ظهرت في بعض المشاهد بشكل كوميدى بجانب الخط الدرامي للمسلسل.

