نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السب... بيومي فؤاد يتصدر تريند جوجل السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تصدر إسم الفنان بيومي فؤاد تريند محركات بحث جوجل، نظرا لظهوره ببرنامج حبر سري، والتي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم.

وتحدث الفنان بيومي فؤاد عن أزمته مع الفنان محمد سلام، ودفاعه عن الفنان محمد أنور الذي جاء بديلًا لـ "سلام"، وكشف العديد من التفاصيل لأول مرة في الخلافات بينهما، وموقف أحمد مكي من هذه الخلافات.

بيومي فؤاد:"أنا كبير محمد سلام وأنا المرجع بتاعه"

وقال بيومي فؤاد: "أنا كبير محمد سلام وأنا المرجع بتاعه، وكلمته لما اعتذر عن المسرحية وقالي أنا مش قادر أنت شايف الأطفال اللي بتموت، وقولتله بدعيلهم قبل ما بدعي لأولادي، وده أكل عيش وفيه ناس كتير بيوتهم مفتوحة من الحاجات دي، وسألته ترشح مين، قال أي حد من مسرح مصر".



وأضاف ": لما شوفت الفيديو اتصلت به يحذفه، قال لي لأول مرة في حياتي هقولك لأ، قلت له براحتك يا بني، وقفلت ومتكلمناش من ساعتها".

بيومي فؤاد:" مش ندمان على كلامي وأنا قد كلامي عشان راجل"

وتابع: مش ندمان على كلامي وأنا قد كلامي عشان راجل، واعتذر فقط عن حاجة واحدة أني قلت مش جاي اضحك وأنا جاي اضحك، والضحك شيء جميل والكوميديا شيء صعب، وقولت ان احنا مش بتوع فلوس، وبعتذر عن ده لأن احنا بتوع فلوس، أنا بشتغل وباخد فلوس".

وأشار: "طلبت إني مقابلش محمد سلام في كواليس مسلسل الكبير 8، وفي مشاهد اتعاد كتابتها عشان منتقابلش، أو اعتذر عن الدور وارجع الفلوس".

وواصل:" أحمد مكي حاول يصالحنا لكني رفضت، لأنها مش هتخلص كده، هتخلص عن الله".

واستكمل: "إزاي ماتطلعش تدافع عن محمد أنور وهو كان ترشيحك، مكنتش هتخسر حاجة لما تدافع عنه زي ما دفعت عن أمير كرارة بعدها، ده اللي كنت مستنيه منك".

واختتم: "بعد الهجوم علينا في السعودية، محمد أنور خاف على نفسه وأولاده من الرجوع لمصر، وطلب مني أي دور في مسرحيتي التانية عشان يفضل في السعودية، وأقسم بالله قال لي لو مفيش دور خليني مساعد مخرج، أنا خايف".

