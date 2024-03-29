نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايملي بلنت تزين غلاف العدد الجديد من مجلة مجلة The Hollywood Reporter في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لفتت النجمة ايملي بلنت انظار المتابعين لها بنشرها للقطات من ظهورها على غلاف العدد الجديد من مجلة The Hollywood Reporter.

ونقلت ديلي ميل، لقطات الغلاف الخاص للعدد الجديد من المجلة، والذي احتفى بنجاح ايملي بلنت عبر فيلم اوبنهايمر.

وتقترب النجمة ايملي بلنت من العودة للتعاون مع النجم دوين جونسون الشهير بالصخرة، في مشروع سينمائي جديد.

ووفق ديد لاين، الثنائي سبق لهما الظهور في بطولة فيلم من انتاج شركة ديزني، وقريبا يعودان معا للتعاون في بطولة فيلم بعنوان The Smashing Machine.

و بعد الاعلان رسميا عن نية العمل على جزء ثاني من فيلم Moana، كشفت مصادر من داخل شركة ديزني عن وجود نقاش بين شركة الاستديوهات الشهيرة والنجم دوين جونسون للقيام بأداء الصوت الرئيسي للشخصية بالفيلم.

ووفق ديد لاين، أن جونسون مرشح ايضا لأداء الشخصية نفسها في نسخة سينمائية حية من الفيلم.

وفي الوقت الذي تم به الكشف نية طرح نسخة سينمائية حية من الفيلم، أعلنت شركة ديزني عن نيتها لطرح الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة الناجح Moana.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الاعلان عن طرح الجزء الثاني من الفيلم جاء على لسان المدير التنفيذي لشركة ديزني المنتجة للفيلم.

فيلم يواجه انتقادات

يأتي ذلك بعد أن واجهت ديزني، هجوم قوي بسبب اختيارها المثير للجدل للممثلة المؤدية لشخصية "سنو وايت"، في فيلم جديد يطرح كنسخة سينمائية حية لفيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي "سنو وايت والاقزام السبع".

واختارت ديزني لتجسيد شخصية "سنو وايت" المممثلة الشابة "ريتشل زيجلر"، الشهيرة بمشاركتها في ادوار بطولة في اعمل مثل فيلم "ويست سايد ستوري".

وتقول "ديلي ميل"، أن اختيار ديزني لريتشل، واجه عاصفة انتقادات كون مظهرها لا يوحي بأي تقارب بينها وبين شخصية سنو وايت من الفيلم الكلاسيكي الأصلي.

ضمن سلسلة من الاختيارات المثيرة للجدل التي اقدمت عليها ديزني مؤخرا، في ادوار البطولة لأهم اعمالها السينمائية الحية.

جديد اخبار ديزني

استعانت شركة ديزني بأنظمة الذكاء الاصطناعي، في انتاج مقاطع صوت للنجم الراحل روبن ويليامز، استخدمتها في الفيلم الوثائقي الذي صنعت الشركة بمناسبة مأويتها.

وحسب ما ذكرت ديلي ميل، الفيلم الوثائقي، استخدمت به ديزني، صوت روبن ويليامز اثناء تجسيده لشخصية جني من فيلم علاء الدين، وطرح الفيلم بعنوان Once Upon a Studio.