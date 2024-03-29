بعد تصدره الترند.. معلومات لا تعرفها عن فلسفة أرسطو طاليس

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين الذى يعرض على قناة dmc بالتزامن مع عرضه على منصة watch it تريند محركات بحث جوجل، حيث بدأت الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين بالنقاش بين عمر الخيام وصهبان حول ما تعلم كل منهما من الآخر، فقال صهبان إنه تعلم من رفيقه فلسفة أرسطو طاليس.

معلومات عن أرسطو طاليس

و اشتغل أرسطو طاليس بالفلسفة بكل فروعها غير أن ما استرعى انتباه أرسطو فلسفة الطبيعة فعرفها في كتاب الطبيعيات بأنها دراسة الأشياء التي تتغيَّر، وقد قال أرسطو: لكي نفهم التغير يجب أن نفرِّق بين الصورة والمادة أو الشيء. وحسب اعتقاد أرسطو، فإنَّ التغير هو أن تكتسب المادة نفسها شكلًا جديدًا.

كذلك قام أرسطو بدراسة الحركة باعتبارها نوعًا من أنواع التغيير، وكتب بشأن حركة الأجرام السماوية، كما بحث في المتغيرات التي تحدث عند خلق أو تدمير شيء ما.

وفي كتابه عن الروح، بحث أرسطو في الوظائف المتعدِدة للروح وفي العلاقة بين الروح والجسد، كما أنه أول عالم مشهور في علوم الأحياء؛ فقد جمع معلوماتٍ وفيرة عن الحيوانات وحلَل أجزاء الكائنات الحية على أساس الغاية التي يحققها كل جزء.



أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين يقوم ببطولته الفنان كريم عبدالعزيز، ونخبة كبيرة من نجوم الفن، منهم: ميرنا نور الدين، وفتحى عبدالوهاب، وأحمد عيد، ونيقولا معوض، وآخرون، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى.

أحداث مسلسل الحشاشين



وتدور أحداث مسلسل الحشاشين في القرن الـ11 حول قصة حسن الصباح، وهو مؤسس جماعة الحشاشين، ويشهد العمل أحداثا تشويقية من العصور الزمنيّة.