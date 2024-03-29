نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل كوبرا ومحمد إمام يتصدران ترند منصة X في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان محمد إمام تريند منصة X "تويتر سابقًا" بعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل كوبرا على قناة ام بي سي، كما تصدر أيضًا مسلسل كوبرا ترند X.





الحلقة الثانية من مسلسل كوبرا

تبدأ الحلقة الثانية من مسلسل "كوبرا" بإلقاء القبض على شقيقة "كوبرا" بسبب الديون، مما يدفعه للبحث عن مخرج، يتوجه إلى المعلم "شيخون" ليساعده، لكنه يكتشف أن الأمر من تدبير المعلم للضغط عليه للمشاركة في عملية مشبوهة.يقرر "كوبرا" مساعدة شقيقته بالموافقة على السطو على أحد البنوك، وبعد نجاح العملية يتم خيانته من قبل رجل المعلم "شيخون"، لكنه ينجح في الهروب من الشرطة بعد مطاردات عدة.

يقوم "كوبرا" بحرق العربة التي استخدمها في العملية، ويعود إلى عائلته لتسليمهم الأموال قبل فراره من الشرطة.

و يحاول بعدها الوصول إلى أصدقائه للمساعدة في أزمته.





مواعيد عرض مسلسل كوبرا

يُعرض مسلسل "كوبرا" عبر قناة MBC مصر في تمام الساعة 10 مساءً، ويُعاد عند الساعة 10 صباحًا. كما يعرض على قناة إم بي سي مصر 2 في الساعة 1:30 صباحًا، ويُعاد الساعة 5 مساءً، ويتوفر أيضًا على منصة "شاهد".





أبطال مسلسل كوبرا

أبطال مسلسل "كوبرا" يتضمنون محمد إمام، ومجدى كامل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، ومحمود عبدالمغنى، ومحمود البزاوى، وأحمد عبدالحميد، وغيرهم من الفنانين المميزين، بينما يتولى تأليف العمل أحمد محمود أبوزيد ويقوم بإخراجه أحمد شفيق.





قصة مسلسل كوبرا

يتناول مسلسل "كوبرا" قصة محمد إمام بدور "كوبرا"، صاحب ورشة لإصلاح السيارات، الذي يواجه العديد من المشاكل والتحديات في حياته اليومية.