بيت الرفاعي يتصدر ترند X "تويتر سابقًا" بعد عرض الحلقة الـ١٨

أحمد جودة - القاهرة -



تصدر الفنان أمير كرارة ترند منصة X "تويتر سابقًا بعد عرض الحلقة الـ١٨ من مسلسل بيت الرفاعي على قناة ON.





أحداث الحلقة الـ١٨ من بيت الرفاعي

في الحلقة ١٨ من مسلسل "بيت الرفاعي"، سافر الدكتور ياسين (أمير كرارة) إلى المنيا للبحث عن نسمة الخادمة، وهي دليل البراءة الوحيد في قضية قتل والده، حيث رفض أن يرافقه أحد، وقابل هناك الريس مهدي (حمدي هيكل) بطلب من الحاج عبد الوهاب (أحمد صيام).









بالإضافة إلى ذلك، واصل يحيى (تامر نبيل) بحثه عن جمالات (رحاب الجمل) وشقيقتها رقية (ملك قورة)، وأخبر فاروق (أحمد رزق) بشكوكه بشأن خطفهما، لكن فاروق أصر على أنهما هربا وأن يحيى إذا وصل لهما ينبغي أن يبلغها بأنها طالق.









في الوقت نفسه، قررت رقية مغادرة شقة ياسين وتركت ورقة تنويه بأنها غادرت المنزل وعادت إلى فاروق.









مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل "بيت الرفاعي" يعرض ضمن مسلسلات شهر رمضان لعام 2024 على قناة ON في تمام الساعة 9 مساءً، ويتم إعادة عرضه في تمام الساعة 1:30 صباحًا والساعة 9:45 صباحًا. كما يتم عرضه على قناة ON دراما في تمام الساعة 12 منتصف الليل، ويتم إعادة عرضه في تمام الساعة 6 صباحًا والساعة 4:30 مساءً. بالإضافة إلى ذلك، يتم عرض المسلسل على منصة Watch it في تمام الساعة 7 مساءً.





طاقم عمل مسلسل الرفاعي

مسلسل "بيت الرفاعي" يُعتبر جزءًا من قائمة مسلسلات شهر رمضان لعام 2024، ويتميز بطاقم ممثلين مميزين يشملون: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس، وعدد آخر من الفنانين. العمل من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد، وتولى إخراجه أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.





قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل "بيت الرفاعي" يأخذ المشاهدين في رحلة درامية شعبية مشوقة مع نكهة من التشويق والإثارة، حيث يدور حول دكتور يجد نفسه متورطًا في صراعات معقدة بسبب قضايا الميراث وتجارة الآثار. تتناول الأحداث العديد من الجوانب الاجتماعية والعائلية والشخصية، مما يضيف عمقًا وتعقيدًا للقصة ويثير فضول المشاهدين لمعرفة ما سيحدث للشخصيات وكيف ستتطور الأحداث فيما يتعلق بصراعات الميراث وتجارة الآثار.