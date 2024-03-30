تعرف على مواعيد عرض الحلقة 20 من مسلسل "قلع الحجر"



القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد مسلسل قلع الحجر الحلقة 19 تطور جديد فى الأحداث حيث قررت روحية "سوسن بدر" أن تتنازل عن قضية ميراثها فى منزل والدها الذى استولى عليه شقيقها فرماوى "محمد رياض" وتتركه يعيش فيه مقابل حصولها على ميراثها ماديا.

ويقوم فرماوى بالحريض على قتل حرازى "عبد العزيز مخيون" زوج روحية بعد أن استولى على سيارة البضاعة لتهجم عليه مجموعة من البلطجية ويصاب حرازى فى كتفه بينما يرحل اثنين من رجاله.

ويتهم فرماوى عائلة الشواكيش فى محاولتهم قتل حرازى بينما الأخير يرى أن الشواكيش ليسوا من قاموا بهذا الهجوم خاصة أن ليس ما يدفعهم لذلك.

أبطال مسلسل قلع الحجر

يضم العمل عدد من النجوم أبرزهم الفنان محمد رياض، رياض الخولي، وسهر الصايغ، ورانيا فريد شوقي، ومفيد عاشور، ومدحت تيخة، ومحمود الجابري، وسميرة عبد العزيز، وبهاء ثروت، وسميرة صدقي، وأحمد الشافعي، ومروة عبد المنعم، ولقاء سويدان، وأيمن الشيوي، وآية عبد الرحمن الأبنودي، وعمر رياض، والعمل من إخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

أحداث مسلسل قلع الحجر



تدور أحداث مسلسل قلع الحجر، في إطار الدراما الصعيدية، ويتناول حقوق المرأة، وهو مستوحى من أحداث حقيقية.

وتم تصوير تلك الأحداث بمنطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر.

القنوات الناقلة لـ مسلسل قلع الحجر



يعرض مسلسل قلع الحجر على قناة النهار، وقناة صدى البلد.

مواعيد عرض مسلسل قلع الحجر على قناة النهار



يذاع مسلسل قلع الحجر، على قناة النهار، في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 12 مساءا.

