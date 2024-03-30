نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد حماقي يكشف عن كواليس أغنية "واحدة واحدة" وتفسير كلمة "على مشمى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل المطرب محمد حماقي ضيفا على الاعلامي عمرو اديب في بودكاست BigTime، وكشف اسرار حياته.

وكشف محمد حماقي عن كواليس أغنية واحدة واحدة من فيلم أحمد حلمي.



وقال:"كواليس الأغنية كانت جميلة وأيمن بهجت قمر كتب الأغنية ولكن أنا كان عندي اعتراض على كلمة على مشمى، وبعدين أيمن أقنعني أحمد حلمى ومنى فرحانين بالاغنية".



وأضاف: "بعد ما سجلت الأغنية وأثناء الكواليس قابلت أحمد حلمي وقولت له أنا مش مقتنع بكلمة على مشمى، واكتشفت اللى أيمن ضحك عليا ومكنش قال لأحمد حلمي ".





وتابع:" أنا فاهم كلمة على مشمى، وهي تعني ما تخودنيش في دوقة، والدوقة في الصعيد عبارة عن اناء فخار تقوم بتسخينه على النار ثم تشيله وتضع فيه مثلا بيض فهناك جانب يستوى والبعض الآخر لم يستوى ".

آخر أعمال محمد حماقي



والجدير بالذكر آخر أعمال محمد حماقي أغنية حبيت المقابلة من ألحان عزيز الشافعي، وكلمات تامر حسين، وتوزيع توما، وجيتار مصطفى أصلان، وطبلة سعيد الأرتيست، ومدير التصوير محمد إبراهيم، وإخراج يوسف حماد، وكريتيف يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر، وإدارة أعمال المنتج حمدي بدر.

كلمات أغنية دلعنا كثير

وأغنية دلعنا كتير، لـ حماقي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد حماقي وتوزيع تميم.

وجاءت كلمات أغنية دلعنا كتير لـ حماقي على النحو: دلّعنا كتير نتدلّع بقى، دي فرصة عمر جديد اتلقى، وعملت حاجات! اعمللي حاجات، وزي أنا بقى ما اديتك هات، قوللي إن انت جيت في الدنيا دي علشاني، قوللي إنك لقيت اللي مش هييجي تاني، قوللي قد إيه.. بتحبني قد إيه، هننا كتير قدمنا العسل، واللي لا يمكن يحصل أهو حصل، وأنا برضه كمان محتاج روقان، حنية تكفي ميتين فدان.

