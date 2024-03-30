نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "محارب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل " محارب" العديد من الأحداث أبرزها دخول كبيرة المحاربة- سماء ابراهيم المستشفى بعد أن سقطت في منزلها بسبب مشاجرة الأبناء علي إعطاء محارب للميراث والذي قدره ٥٠ فدانا.



وأيضا استلمت انجي وثيقة طلاقها من محارب وأعلنت خطوبتها على عنتر- حسني شتا موزعة مشروبات غازية احتفالا بالخبر

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا له علاقه بميراثه من والده هذا السر يغير مسار حياته تمامًا.