وزير التجارة: 1.27 مليار دولار حجم صادرات الصناعات الهندسية…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 مايو 2024 09:18 صباحاً - دوت الخليج – قال وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، إن قطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية أحد أهم قطاعات هيكل الصادرات السلعية المصرية، مشيرا إلى صادرات القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت مليار و272 مليون دولار.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير فعاليات الدورة الثامنة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكييف والتبريد وتدفئة الهواء والعزل الحراري والطاقة HVAC-R EGYPT EXPO – ASHRAE CAIRO، والمتخصص بمجال تكييف الهواء والعزل الحراري والتهوية وأنظمة التبريد ونظام الحماية وقطع الغيار ووحدات المناولة وأجهزة التحكم، وهو يقام في الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية وزارات التجارة والصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة.

وقال سمير إن المعرض يتضمن أجنحة وطنية من دول تركيا والصين والهند والإمارات وأوزباكستان والمجر والبحرين ويشارك به 350 شركة محلية وعالمية من كبريات الشركات المتخصصة في هذه الصناعة إلى جانب عدد كبير من المهنيين المحليين والعالميين، لافتا إلى أن المعرض يضم عددا كبير من المنتجات ويقام على مساحة 15 ألف متر مربع.

وأوضح أن “التبريد والتكييف” إحدى الصناعات المهمة بقطاع الصناعات الهندسية، والتي تفي باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.

وأكد حرص الوزارة على جذب المزيد من الشركات الصناعية العالمية للاستثمار في السوق المصرية في هذه الصناعة المهمة للاستفادة من المقومات الكبرى التي تمتلكها السوق المصرية، والتي تشمل توافر المواد الخام والعمالة المؤهلة والسوق الاستهلاكي الكبير إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ لعدد كبير من الأسواق العالمية دون رسوم جمركية.

ويعقد على هامش المعرض مؤتمر علمي متخصص حول مستقبل صناعة التبريد والتكييف لاستعراض مستجدات مجال العزل الحراري والتهوية في أنظمة التبريد ونظم الحماية وقطع الغيار ووحدات المناولة وأجهزة التحكم ونظم الطاقة المتجددة الحديثة.

كما يتضمن استعراض التجارب الدولية وأحدث النظم العالمية في هذا القطاع والأكواد المصرية والعالمية الخاصة بصناعة تكييف الهواء وكيفية الاستغلال الأمثل لها ومناقشة المتطلبات الحديثة للتصميم وكيفية توفير الطاقة وإنشاء محطات التبريد.