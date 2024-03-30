نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنادي مهنا: فخورة بمشاركتي في "عتبات البهجة".. وجومانا مراد ممثلة خطيرة (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - *العمل مع يحيي الفخراني حلم تحقق..ولا أستطيع رفض أي طلب للمنتج جمال العدل

*انجذبت لشخصية "فلة" لاختلافها عن أعمالي السابقة..والعدل جروب يلتزمون بالحق والعدالة في تعاملاتهم مع الفنانين

*أخذ قراراتي بنفسي وأندم عليها أحيانًا.. وأشعر بالرعب فور إعلاني عن أي عمل جديد لي

تتميز الفنانة هنادي مهنا بقدرتها على تجسيد شخصيات مختلفة بمهارة وإقناع، وجاذبية استثنائية تجعلها قادرة على جذب انتباه المشاهدين بكل سهولة، وهي أيضًا واحدة من أهم النجمات الشباب التي تجعلك تبتسم تلقائيًا بمجرد رؤيتها أمامك على الشاشة، وتألقت هذا العام من خلال تجسيدها لدور "فلة" في مسلسل "عتبات البهجة".

وتحدثت هنادي مهنا في حوار خاص لـ"دوت الخليج الفني"، عن كواليس مشاركتها في "عتبات البهجة"، الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024، وعن سبب تحمسها له، وعن كواليس تعاونها مع الفنانة جومانا مراد، وعن الحلم الذي تتمنى تحقيقه، وعن السر وراء عدم مشاركتها للجمهور بتفاصيل حياتها الشخصية.

*ماذا الذي حمسك للمشاركة في مسلسل "عتبات البهجة"؟

لوجود دكتور يحيى الفخراني، فهذا بالنسبة لي كان حُلم من أحلام حياتي، ووالدي فرح كثيرًا عندما أخبرته بأنني تعاقدت على هذا العمل، وقال لي حينها صبرتي ونُولتي، وأيضًًا بسبب المنتج جمال العدل الذي لا أقدر نهائيًا على رفض أي طلب له، وفخورة بمشاركتي في عمل من تأليف دكتور مدحت العدل، الذي سبق وتعاونت معه من قبل في أوبريت "القدس هترجع لنا".

*ولماذا فضلتِ تجسيد شخصية «فلة» ورفضتِِ تقديمك لدور "جميلة"؟

عندما خيرني المخرج مجدي أبو عميرة بينهما وجدت نفسي أنجذب أكثر لشخصية «فلة» لذا قررت تجسيدها، فهي مختلفة تمامًا عني وعن كل أعمالي السابقة، أما جميلة، فرأيت أنها قد تتشابه مع بعض أعمالي من حيث الشكل وليس القصة.

* ماذا عن كواليس التصوير؟

الكواليس كانت ممتعة للغاية، لأن جميع الأبطال أصدقائي، وأرى أن العمل مع ناس على معرفة بهم يكون أمر فارق للغاية، ويجعلني أشعر براحة كبيرة، كما أنني أحب طريقة عمل شركة العدل جروب، فبها ميزة نادرة هي أنهم حقانيون ويلتزمون بالعدل مع كل الفنانين حيث يعطون الجميع حقوقهم، دون تفضيل ممثل على آخر، فهم يعاملون الجميع بنفس الاحترام والاهتمام سواء كان الممثلين الذين معهم يعملون منذ فترة طويلة أو للمرة الأولى.

*وكيف كانت أجواء التصوير مع الفنانة جومانا مراد، خاصةً أنها تجسد دور شقيقتك خلال الأحداث؟

تعاونتُ سابقًا معها في مسلسل "خيانة عهد"، وكانت مشاهدنا قليلة وقتها،لكنها ممثلة جميلة وخطيرة، واندهشت من كونها ليست مصرية وقدمت دور نعنانة بمنتهى البراعة، وأنا معجبة بها بدرجة كبيرة وأثني على موهبتها، وسررت بالعمل معها.

*وهل تقومين بإجراء أي تعديلات على السيناريو قبل تقديمك لأي شخصية؟

نعم، ويكون ذلك بالاتفاق مع المؤلف أو المخرج، فلا يمكنني أن أعدل على السيناريو من تلقاء نفسي.

* وهل تستشيرين زوجك الفنان أحمد خالد صالح في الأعمال المعروضة عليكِ قبل تقديمها؟

بالفعل أخذ برأيه، لكنني لست من الأشخاص الذين يعتمدون بشدة على آراء الآخرين، فقط أخذ برأيهم لمعرفة الأمور التي قد لا أنتبه إليها، لكنني أتخذ قراراتي بنفسي، حتى إذا نصحني كل من حولي بعدم تجسيد هذه الشخصيات، فإنني للأسف أقوم بتقديمها، وبعد ذلك أندم عليها، وما يهمني في النهاية إلا أن أكون قد حققت ما أرغب به.

* ما رأيك في فكرة المسلسلات الـ 15حلقة بعد تقديمك لـ "عتبات البهجة"؟

هي فكرة مريحة جدًا ولذيذة، خاصةً مع الأعمال التى لاتستدعي أكثر من 15حلقة، وأنا مع أن يكون العمل 30 حلقة، ولكن بشرط أن تكون قصته جيدة ومكتوبة بشكل شيق لكي لا يشعر المشاهد بالملل، وفي بعض الأحيان، قد يكون المسلسل القصير أكثر جاذبية، فمثل هذه الأعمال تحافظ على تشويق الأحداث ويجعل القصة مثيرة دون ملل وأجد أن بعض المسلسلات القصيرة تستحق أن تكون أكثر من 10 حلقات، فأشعر أن هذا العدد لا يكفي لاستكمال القصة بالشكل الذي يجب، وهذا ما يثير استيائي.

* وما رأيك في اتجاه بعض الصناع لعرض أعمالهم على المنصات الإلكترونية؟

هي فكرة رائعة، حيث أنها أنقذتنا من الإعلانات،وجعلتنا نعثر على أي مسلسل بسهولة دون عناء، وهذا ساهم في تقارب الشعوب من بعضها، وسمح لنا بتبادل الثقافات.

* وكيف تتعاملين مع الانتقادات التي قد تتعرضين لها أحيانًا؟

أؤمن بأهمية النقد البناء الذي يقدم الملاحظات بشكل إيجابي، ويقدم أسبابًا وتحليلًا منطقيًا، وفي بعض الأحيان، أجيب على هذا النوع من النقد وأتفاعل معه بشكل إيجابي، أما بالنسبة للانتقادات السلبية التي تحمل في طياتها السباب، فأنا لا أعطيها إهتمامها، فعندما يأتي النقد من شخص متفهم وباسلوب محترم ومبني على أسس جيدة، فإنني أقدر ذلك الشخص وأرد عليه بكل احترام، فالنقد في هذه الحالة لا يزعجني بل أعتبره فرصة للتعلم وتجنب الأخطاء في المستقبل.

* وهل ترين أنه من الصعب إرضاء الجمهور في الوقت الحالي؟

نعم، فأذواق الناس بشكل عام مختلفة، فمن الصعب جدًا إرضاء الجميع، فهناك دائمًا اختلاف وتباين في الآراء.

*وما الحلم الذي تتمني تحقيقه؟

أتمنى أن أنشئ حضانة في المستقبل، فأنا أعشق التعامل مع الأطفال وأشعر بفرح كبير في وجودهم، ولا أحب فكرة أن أتشارك مع أي شخص في هذا المشروع.

*ولماذا لا تشاركين جمهورك بتفاصيل حياتك الشخصية على السوشيال ميديا؟

لأنني أرفض أن يتم تداول حياتي الشخصية في الإعلام أو على مواقع التواصل، فحياتي الشخصية تخصني وحدي، وليس من حق الجميع التدخل فيها، وما يهم الجمهور فقط هو متابعة أعمالي.

*ماذا عن شعورك بعد إعلانك عن عمل جديد للجمهور؟

أشعر بالخوف عندما ينتظر الجمهور دور قد أعلنت عنه، وأكون مرعوبة، ولكن يتبدل هذا الشعور تدريجيًا مع بداية استماعي لآرائهم، فتتحول المخاوف إلى دافع مستمر يحفزني لتقديم أفضل ما لدي دائمًا.