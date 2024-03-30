نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء تصوير مسلسل "حق عرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى صناع وأبطال مسلسل “ حق عرب” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي من انتهاء كافة مشاهد العمل اليوم، وجمعت المشاهد الأخيرة التي صورت بين العوضي ودينا فؤاد في داخل إحدى الأحياء الشعبية.

أبطال مسلسل “ حق عرب ”

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

حق عرب

القنوات الناقلة لمسلسل “حق عرب”

ويتم عرض المسلسل عبر قناة on drama في تمام الساعة ٩ مساءً، وقناة on في تمام الساعة ١٢ صباحًا.