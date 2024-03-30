نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أجندتها الأسبوعية.. قصور الثقافة تواصل برنامجها المكثف في احتفالات "ليالي رمضان" بالمحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع بمجموعة متنوعة ومتميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءً من اليوم السبت وحتى الخميس المقبل 4 إبريل، وذلك ضمن برامج احتفالات وزارة الثقافة بشهر رمضان المبارك.

الدورة الثانية عشرة لمعرض فيصل الرمضاني للكتاب

وتقدم الهيئة خلال الأسبوع عددًا كبيرًا من الفعاليات من أبرزها استمرار المشاركة في الدورة الثانية عشرة لمعرض فيصل الرمضاني للكتاب، حتى 26 رمضان الحالي.

وتطرح هيئة قصور الثقافة خلال المعرض مجموعة كبيرة من أحدث إصداراتها لهذا العام بأسعار مخفضة للجمهور، إلى جانب تنظيم عدد من الورش الفنية والحرفية، ومعارض المنتجات التراثية، كما تقدم ورشا متنوعة للأطفال وعروضا فنية.

ليالي رمضان الثقافية والفنية

وتواصل الهيئة تقديم فعاليات البرنامج السنوي المكثف احتفالًا بالشهر المعظم بالقاهرة والمحافظات، تحت عنوان "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، والذي تتنوع فيه الأنشطة ما بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الأدبية واللقاءات التثقيفية إلى جانب معارض الكتب، وأنشطة الأطفال وذوي القدرات الخاصة، والورش الحرفية والتراثية وغيرها.

احتفالات فنية بمناسبة يوم اليتيم والمرأة المصرية

كما يشهد الأسبوع عدة احتفالات فنية بمناسبة يوم اليتيم، ويوم المرأة المصرية من أبرزها الحفل المقام مساء اليوم السبت على مسرح مجلس مدينة الفيوم وتحييه فرقة الفيوم للموسيقى العربية.

العرض المسرحي "الدر المكنون"

وفي مجال المسرح تواصل فرقة السامر تقديم ليالي العرض المسرحي "الدر المكنون"، للمخرج ياسر صادق، إلى جانب العروض المتنوعة التي تقدمها الفرق المسرحية التابعة لقصور الثقافة بمختلف المحافظات ضمن عروض الموسم الحالي.

عرض أفلام بقصر السينما

أما في مجال السينما، يعرض قصر السينما بجاردن سيتي عددًا من الأفلام العربية الحديثة، بجانب الفقرات الفنية المتنوعة، والمقدمة بالمجان للجمهور طوال الأسبوع.

أمسيات أدبية

كما تحفل الأجندة بباقة من الأمسيات الأدبية لنخبة من الأدباء والشعراء، إلى جانب اللقاءات التي تناقش موضوعات متنوعة.