نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم عمرو الليثى في مهرجان عفت الدولي لأفلام الطلبة بجدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحت شعار "مالا تراه العين"، تنطلق الدورة الحادية عشر من مهرجان عفت الدولي لأفلام الطلبة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وذلك في الفترة من 23 إلى 25 إبريل المقبل، حيث يتم الاحتفاء بتجارب أفلام الطلبة من أفلام وثائقية وقصيرة ورسوم متحركة، حيث وصلت عدد الأفلام المقدمة للمسابقة أكثر من 2150 فيلم من أكثر من 100 دولة.

جوائز مالية

بينما اشتملت القائمة القصيرة لأفضل الأفلام علي 56 فيلماُ فقط من 28 دولة، كما تصل مجمل الجوائز المالية المُقدمة إلى أكثر من خمسين ألف ريال سعودي.

تكريم عمرو الليثي بمهرجان عفت الدولي لأفلام الطلبة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية

ويشهد المهرجان تكريم عدد من الفنانين والإعلاميين، من بينهم الإعلامي عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، والمخرج الألماني توماس ستالماخ الحائز على جائزة الأوسكار، والفنان السعودي حسن عسيري.

ندوات وورش التدريبية

وتتضمن دورة هذا العام عددا من الندوات والورش التدريبية التي سيتم تقديمها للجمهور بشكل مباشر، حيث يديرها نخبة من محترفي فنون السينما من ضيوف المهرجان، منها ورشة عن مرحلة ما بعد الإنتاج في منصة "نيتفليكس"، يقدمها الخبير "كريم غالي"، ومحاضرة عن الحقوق القانونية لصناع الأفلام، يقدمها "د. خالد العربي"، وورشة عن المؤثرات البصرية في هوليوود، يقدمها الفنان الأمريكي "مات بيك"، والذي شارك في فيلم تايتنك ومسلسل لعبة العروش ، بالإضافة لعدد من الورش حول التصوير السينمائي وإنتاج وإخراج الأفلام السينمائية.

مستقبل الإنتاج السينمائي السعودي

كما يقدم المهرجان ندوة عن مستقبل الإنتاج السينمائي السعودي يحضرها عدد من العاملين في مجال صناعة الأفلام والإعلام المحلي. كما ستقدم الكلية الملكية للفنون بإنجلترا ورشة عن الأفلام الخيالية، بالإضافة إلى ورش أخرى تقدمها مؤسسة الكاميرات السينمائية المعروفة "ARRI" وتشمل استراتيجيات الاضاءة وأسرار الكاميرات.

ورش عمل متخصصة في الرسوم المتحركة

جدير بالذكر أنه سيقام لأول مرة ورش عمل متخصصة في الرسوم المتحركة باستخدام "Toon Boom" يقدمها الدكتور محمد صبيح المحاضر بجامعة عفت حيث أن الجامعة هي الوكيل الوحيد والمعتمد في العالم العربي والشرق الأوسط لتقديم شهادات مهنية دولية في استخدام هذا البرنامج الاحترافي.

نبذة عن مدرسة الفنون السينمائية بجامعة عفت

يذكر أن مدرسة الفنون السينمائية بجامعة عفت تأسست في عام 2013، بالتعاون مع جامعة جنوب كاليفورنيا تحت مسمى "قسم الإنتاج المرئي والرقمي"، لتكون بذلك الأكاديمية الأولى والرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تدريس صناعة الأفلام والرسوم المتحركة، قبل اعتماد وزارة التعليم السعودية للمسمى الحالي "برنامج الفنون السينمائية " في عام 2020.