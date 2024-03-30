نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالعروض الفنية والأمسيات الشعرية قصور الثقافة تواصل ليالي رمضان بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظم فرع ثقافة الإسكندرية مجموعة متنوعة من الفعاليات ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المعد احتفالا بشهر رمضان المبارك، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أمسية شعرية

وشهد النادي الأوليمبي أمسية شعرية أدارتها الأديبة نجلاء خليل، بحضور الشاعرة سلوى محمود والشاعر أحمد عواد، تضمنت إلقاء مجموعة من القصائد الشعرية المتنوعة.

فرقة قصار القامة وفرقة الإسكندرية لفنون متحدي الإعاقة

أعقب ذلك فقرة فنية لفرقة قصار القامة بقيادة زينب محمد تضمنت استعراض "نوبي، وفلاحي، وتابلوه بعنوان التحدي"، بجانب عرض فني لفرقة الإسكندرية لفنون متحدي الإعاقة التي قدمت تابلوهات متميزة بقيادة كابتن مصطفى جابر، منها "الفرح الإسكندراني، الصعيدي والحصان وفقرة التنورة الصوفية"، بحضور كل من كابتن ناصر الشاذلي رئيس النادي ود.منال يمني مدير الشئون الثقافية، ونخبة من المثقفين.

فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية

واستمرارا للأنشطة المقامة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، شهد قصر ثقافة الأنفوشي حفلا غنائيا أحيته فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي الأشقر، تغنت خلاله بباقة متنوعة من الأغاني الوطنية والطربية منها "سبحة رمضان، الرضا والنور، والله بعودة يا رمضان، يا ورد على فل وياسمين، العيون السود، بلد الرجالة، يا إسكندراني".

فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية

وبقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني قدمت فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية عرضا فنيا آخر تضمن مجموعة كبيرة من الأغاني التراثية التي تفاعل معها الجمهور منها "نورك هلاله بان، يا صلاة الزين، اللهم صل وسلم وبارك، القلب يعشق، سواح، ومال القمر".

ليالي رمضان

وأطلقت هيئة قصور الثقافة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما نظمت الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية، ولاقت الفعاليات إقبالا جماهيريا غفيرا وتفاعلا كبيرا من الجمهور.

