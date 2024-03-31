انت الأن تتابع خبر من هو زوج هدى المفتي؟.. الجدل ينتشر حولها والجمهور يبحث عنه والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يريد عدد كبير من المواطنين معرفة إجابة سؤال من هو زوج هدى المفتي؟، حيث أن إطلالاتها على السجادة الحمراء تثير اهتمام الجمهور بحالتها العاطفية، خاصة وأن اسمها ارتبط بأكثر من فنان شاب خلال السنوات الماضية.
هدى المفتي
- وفي عام 2021، شاركت هدى المفتي مع أحمد مالك وويجز في مسلسل “بيمبو” الذي حقق نجاحًا كبيرًا، لكن ما لفت الأنظار أكثر هو تفاعل الثنائي على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار شائعات حول وجود علاقة عاطفية بينهما.
- وفي العام التالي، كثرت التكهنات حول وجود علاقة عاطفية بين ويجز وهدى المفتي، خاصة بعد مشاركة ويجز لصورهما معًا على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن سرعان ما انعدم ظهور الثنائي سوياً، وقدم ويجز أغنية “البخت” التي تدور حول الفراق، مما دفع الجمهور إلى استنتاج أنهما انفصلا أو أن هدى المفتي رفضت الارتباط به.
من هو زوج هدى المفتي؟
- وفي أغسطس 2022، صرحت هدى المفتي خلال استضافتها في برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنها غير متزوجة، وهو ما لم يتغير حتى الآن، وأوضحت هدى المفتي خلال اللقاء أنها ترفض الإفصاح عن تفاصيل حياتها الشخصية مع الجمهور، لكنها حددت “مواصفات فتى أحلامها”.
- وقالت: “آخر حاجة ممكن أكون بفكر فيها شكله وطريقة لبسه، ده مش فارقلي نهائياً، حتى لما كان عندي حالات عاطفية لما أقارن بين ده وده مفيش تشابه بينهم”، وأضافت: “بيفرقلي قوي أخلاقيات الإنسان وروحه، دي الحاجة اللي تشدني قوي، وبحب الإنسان بعيوبه مش ببقى عايزه أغير فيه، بس في حاجات مش بقبلها، وعايزه شخص مش بينتقدني ومش بيقلل مني”.
- ويتساءل الجمهور باهتمام وبشكل دائم عن من هو زوج هدى المفتي؟، ويتساءلون عن هوية الشخص الذي سترتبط به في المستقبل، وتبقى هدى المفتي حريصة على إبعاد حياتها الشخصية عن الأضواء، بينما تُركز على مسيرتها الفنية المميزة.