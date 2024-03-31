انت الأن تتابع خبر من هو زوج هدى المفتي؟.. الجدل ينتشر حولها والجمهور يبحث عنه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد عدد كبير من المواطنين معرفة إجابة سؤال من هو زوج هدى المفتي؟، حيث أن إطلالاتها على السجادة الحمراء تثير اهتمام الجمهور بحالتها العاطفية، خاصة وأن اسمها ارتبط بأكثر من فنان شاب خلال السنوات الماضية.

هدى المفتي

وفي عام 2021، شاركت هدى المفتي مع أحمد مالك وويجز في مسلسل “بيمبو” الذي حقق نجاحًا كبيرًا، لكن ما لفت الأنظار أكثر هو تفاعل الثنائي على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار شائعات حول وجود علاقة عاطفية بينهما.

وفي العام التالي، كثرت التكهنات حول وجود علاقة عاطفية بين ويجز وهدى المفتي، خاصة بعد مشاركة ويجز لصورهما معًا على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن سرعان ما انعدم ظهور الثنائي سوياً، وقدم ويجز أغنية “البخت” التي تدور حول الفراق، مما دفع الجمهور إلى استنتاج أنهما انفصلا أو أن هدى المفتي رفضت الارتباط به.

من هو زوج هدى المفتي؟