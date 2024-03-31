انت الأن تتابع خبر بعد ظهوره مع هدى المفتي.. مفاجأة عن والد أحمد مالك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقع الفنانان أحمد مالك وهدى المفتي ضحية حلقة اليوم من برنامج رامز جاب من الأخر، وظهر مالك وهدى في حالة من التناغم حتى علق عليهم الفنان رامز جلال خلال البرنامج ساخرا: “سيب إيديها يا قليل الأدب هى دي خطوبة في النفق ولا ايه”.

أحمد مالك وهدى المفتي في برنامج رامز جاب من الأخر

لم يسلم أحمد مالك وهدى المفتي من تعليقات رامز جلال الساخرة في برنامجه رامز جاب من الأخر، حيث سخر من كثرة ظهور هدى المفتي في الأعمال الدرامية، قائلا: “واحدة طالعة في كل الأعمال الفنية ولا كأنها ماسكه على كل المنتجين والمخرجين شيكات”، وداعب الضيفين، قائلا: “والاتنين مناخيرهم في السما مش عارف ليه بيتعملوا مع كل الناس كده”.

معلومات عن أحمد مالك

هو من مواليد 29 سبتمبر 1995، وبدا حياته الفنية في سن مبكرا وحقق نجاحا واسعا عندما ظهر في مسلسل الجماعة، وشارك بأعمال ناجحة، في مهرجان كان، منها فيلم اشتباك المشارك، وكذلك فيلم ليل خارجي بمهرجان تورنتو، كما شارك في السينما العالمية من خلال الفيلم الأسترالي The furnace الذي عرض بمهرجاني فينسيا والجونة.

من هو والد أحمد مالك

والد مالك هو الكابتن طيار متقاعد بيومي مالك، واتهم في قضية تزوير، ولكن حكم عليه بعام مع إيقاف التنفيذ، حيث وصف قضاء مصر بعد صدور الحكم بـ القضاء العادل.

والدة أحمد مالك

ظهر مالك مع والدته في برنامج أبلة فاهيتا، معربا عن غيرته عليها للغاية لصغر سنها وجمالها كما وصفها، وله شقيقة تدعى علياء ونشر صورة تجمعهما سويا، وكان تعليق الجمهور أنه لا يوجد بينهما تشابه.

أحمد مالك وزوجته