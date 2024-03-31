نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. هادي الباجوري يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم المخرج هادي الباجوري تريند محركات بحث جوجل، نظرا لظهوره ببرنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم.



وتحدث الباجوري عن سبب طلاقه من الفنانة ياسمين الرئيس ورأيه بالمخرج محمد سامي، وغيرها من الأمور.

وقال:"محمد سامي شاطر كمخرج وايضًا لديه القدرة على تسويق أعمال الدرامية والسينمائية وهو السبب في نجاح الكثير من أعماله".

وأضاف:"الفنانة التي ترفض المشاهد الجريئة أو الحميمية لا يجب أن تشارك معي في أي عمل فنى بقوم بإخراجه".



وتابع:"كبيرك دلوقتي تعملي بوسة أو حضن".



هادي الباجوري يكشف عن رأيه بمسلسل الكبير أوي لـ أحمد مكي



وأشار:" بالنسبة لأحمد مكي كل فنان له أسلوب وطريقة وحالة خاصة به، كما أن لدى كل فنان خطة يضعها أمامه لكي يوافق على أي عمل أو يرفضه".

هادي الباجوري:"أنا أهم مخرج في السينما"

وواصل:" أنا أهم مخرج في السينما، ولا أريد أن أعبر عن هذا الشئ حتى لا أتعرض للانتقاد بأني أتحدث عن نفسي".



هادي الباجوري يحسم الجدل حول أسباب طلاقه من ياسمين رئيس



نفى المخرج هادي الباجوري السبب المنتشر حول ان طلاقه من الفنانة " ياسمين رئيس " سببه " الغيرة "، قائلا:" كنت بعمل انترفيو مع احد الاعلامين وقلت له أنا موافق على مشهد التقبيل لزوجتي زي اي ممثلة مش عشان هي مراتي.



آخر أعمال هادي الباجوري

والجدير بالذكر آخر أعمال هادي الباجوري مسلسل سفاح الجيزة من بطولة أحمد فهمي، والذي دار في إطار تشويقي بوليسي غامض، تناول قصة السفاح الذي شغلت قضيته الرأي العام في الفترة الأخيرة، وحاز المسلسل على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.