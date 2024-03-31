مسلسل صيد العقارب الحلقة 21 .. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مارس 2024 05:25 مساءً - يعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 21، بطولة غادة عبد الرازق على قناة CBC الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 1.45 صباحًا والساعة 2.15 صباحًا، وعلى قناة CBC دراما الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 4.30 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الساعة 7.30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

يعرض صيد العقارب ضمن من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

ذهاب "عايدة" غادة عبد الرازق لابنة شقيقتها "نورا" بعدم علمت بمكانها التى تختبئ فيه وكسرت باب الشقة وبصحبة رجالها.

وطلبت "عايدة" من حراسها النزول، وعنفت "عايدة" ابنة شقيقتها "نورا"، وطلبت منها النزول معها ولكن "نورا رفضت، لتخبرها عايدة بإنها ستقوم بجرها على السلالم، لتفاجئها "نورا" بإنها حامل، وتوسلت غليها أن تتركها فى هذه الحياة، وهو ما حدث بالفعل حيث تركتها "عايدة" وأخبرتها بإنها لم تعثر عليها، ولكنها غير مسؤولة إذا عثر عليها أى شخص آخر اتصلت "عايدة" غادة عبد الرازق بـ "حسان" عبد الرحيم حسن، تاجر المخدرات، وأخبرته بإنها جاهزة لتسليمهم شحنة المخدرات.

وقابلت "عايدة" غادة عبد الرازق كل من، "حسان" عبد الرحيم حسن، تاجر المخدرات الموجود بمصر، و"ماركو" أحمد الشامي، تاجر المخدرات التى صدرها لهم من أوكرانيا.