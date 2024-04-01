نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيللي كريم تظهر في "الستات مايعرفوش يكدبوا " ويترصد لها مجهولين.. أحداث الحلقة 6 من "فراولة" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل " فراولة " بطولة النجمة نيللي كريم بخروج " فراولة " من أزمة البلاغ عن الشركة الصينية الذي قدمه الطبيب النفسي صدقي صخر ضد الشركة.



فراولة تنجح في إدارة الشركة الصينية

نجحت " فراولة " في استكمال عمل شركة منتجات الطاقة الحيوية وذلك بعد بعد اختفاء مستر يانج "عبد الحكيم الصيني"، صاحب الشركة الرئيسي ومصادرته المنتجات في ميناء شنجهاي، واستعانت " فراولة " بالاحجار الكريمة المصرية.

فراولة في برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا

وظهرت " فراولة " على شاشة التليفزيون في برنامج " الستات مايعرفوش يكدبوا " وانهالت عليها المكالمات الهاتفية للإستفسار عن أحجار الطاقة، وهذا الأمر أستفز " صدقي صخر " مما اضطر للاتصال بها على الهواء وحدثها عن دراسته للطب النفسي مقارنة ببيعها للوهم للناس ولكن قاطعته مذيعة البرنامج واقترحت عليه ليأتي البرنامج ويحدث مناظرة بينه وبين فراولة على الهواء مباشرة.

ترصد أشخاص مجهولين ل" فراولة "

وفي نهاية الحلقة يظهر أشخاص مجهولين على باب التليفزيون يطلبون من " فراولة " أن تأتي معهم دون شوشرة ووعودها بأن يتركوها مرة أخرى بعد تنفيذ الأمر.

قصة مسلسل فراولة

المسلسل اجتماعي لايت كوميدي وهي فتاة فقيرة وانتقلت إلى حياة الأثرياء، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

نجوم مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

