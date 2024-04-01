إسعاد يونس تكشف عن علاقتها بضرتها شيريهان

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة اسعاد يونس ضيفة على بودكاست BigTime، مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة وكشفت العديد من الأسرار عن حياتها.

وتحدثت اسعاد عن ضرتها شيريهان وكيف تحولت علاقتهم لصداقة وحب وابرز المواقف بينهم.

وقالت:"العلاقة بيني وبين شريهان في الأول كان فيها مشاكل، ولكن المواقف هي اللي جمعتنا".



وأضافت:"حتى لو احنا الستات بنتصارع على شئ فالأولاد ليس لهم ذنب، لأنهم من الآخر نفس الدم والعائلة ونفس الأب، فهي ام لأبنائي، وأنا أم لأبنائها".



مشاركة إسعاد يونس بمسلسل إذاعي "معاد مع إسعاد"

وتشارك إسعاد يونس بمسلسل إذاعي "معاد مع إسعاد" ويذاع على الراديو 9090 وتدور أحداث المسلسل حول إسعاد يونس التي تقرر كتابة مذكراتها، فتلجأ لشقة صغيرة كانت لجدتها بأحد أحياء مصر القديمة بمنطقة الأزهر، لتبدأ في رحلة إعادة اكتشاف للذات وإعطاء فرصة التعرف على الأماكن التاريخية الشهيرة.

موعد مسلسل معاد مع إسعاد

و يعرض المسلسل يوميًا طوال الشهر الكريم في الثالثة مساءً.

آخر أعمال إسعاد يونس



والجدير بالذكر آخر أعمال إسعاد يونس فيلم عصابة عظيمة، الذي يعتبر آخر أعمالها الفنية، وجسدت دور امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، لكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة، ويتسبب ابنها في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه.

