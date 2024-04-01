فن ومشاهير

دينا فؤاد لـ برنامج "التاسعة": سعيدة بردود الفعل علي شخصية "حنان" بمسلسل "حق عرب"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دينا فؤاد لـ برنامج "التاسعة": سعيدة بردود الفعل علي شخصية "حنان" بمسلسل "حق عرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أعربت الفنانة دينا فؤاد، عن سعادتها بالنجاح الكبير لمسلسل "حق عرب" بشكل عام ولدورها وشخصية "حنان" بالمسلسل بشكل خاص والذي نال استحسان المشاهدين والنقاد، واصبحت ترند منصة X  تويتر سابقًا.

 

f4c66f7be8.jpg
دينا فؤاد 
693b26dc5a.jpg
دينا فؤاد 
bf0fa7d161.jpg
دينا فؤاد 

وأشارت  دينا فؤاد إلى إنه ا لم تكن تتوقع ردود الفعل الكبيرة على دورها في مسلسل حق عرب مع النجم أحمد العوضي، موضحة أنها كانت تجتهد قدر استطاعتها في التصوير نظرا لصعوبة الشخصية والدور وجود الكثير من المشاهد الدرامية الصعبة التي تتطلب الظهور بشكل صادق على الشاشة.

 

دينا فؤاد تكشف عن كواليس تحضيرها لشخصية حنان 

 

وأضافت دينا فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أنها عملت باجتهاد على دورها في حق عرب، قائلة: "قلت شخصية حنان يا هيتعمل حلو قوي هايل يا هتعرض للانتقاد والأداء الوحش والمشاهد لو متعملش بشكل حلو قوي هتبقى شكلها وحش".

 

واستكملت: "عملت كل اللي أقدر عليه وكان عندي إصرار غير طبيعي انجح ومكنتش متوقعة وده نجاح مختلف وبتوصل لي مقارنات مع دوري في مسلسل جمال الحريم وهو أيضا كان دور صعب ولكن نظرا لدراما رمضان كان دور حنان مسلط عليه الأضواء أكثر".

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا