المداح لـ "حمادة هلال" الأكثر بحثًا على "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل “المداح” مؤشر البحث بـ "جوجل"، بعد عرض الحلقة الـ 23 على قناة MBC مصر، التي دارت أحداثها حول سعي “سميح” فتحي عبد الوهاب، لتغيير صورته في عيون الصحفي الذي يحاول تشويه سمعته، من خلال فيديوهات تظهر على قناة MBC مصر، ويحاول إقناعه بأنه شخص ليس متكبرًا ولديه أفكار ومعتقدات قابلة للإثبات بالعلم والدين.

ملخص أحداث الحلقة 23 من مسلسل المداح أسطورة العودة





في الوقت نفسه، تغيرت معتقدات رحاب، طليقة المداح، وتقربت أكثر من الدكتور سميح، الذي يكتشف أنه جن يتخفى على هيئة إنسان.



الصحفي يعرض فيديو جديد يكشف حقيقة الشيخ سميح، لكنه يفاجأ بحضور سميح نفسه في منزله، الذي يهدده بعدم تكرار مثل هذه الفعاليات مرة أخرى.





في نهاية الحلقة، توجه صابر إلى سيدة فقدت زوجها بسبب جدارية فرعونية، حيث تحدث أحداثًا خارقة للطبيعة، بينما يكتشف حمادة هلال أن الجدارية تحمل علامة الجن، مما يشير إلى أحداث مرعبة تنتظر صابر في الحلقة القادمة.

مواعيد عرض المداح ٤



ويعرض مسلسل "المداح اسطورة العودة" الساعة 8 على قناة MBC مصر ومنصة شاهد، وتدور أحداث المسلسل حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

تفاصيل مسلسل المداح 4

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.