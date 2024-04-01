بالفيديو.. ما حكم عالم كبير ينفع بلد غير بلده من أجل المال؟.. علي جمعة يرد بمفاجأة

القاهرة - محمد ابراهيم - أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طالب حول لو عالم كبير نافع بلد غير بلده من أجل المال هل يكون عليه إثم؟.

تصريحات الدكتور علي جمعة

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الإثنين: "الجانب الدينى والجانب الإنساني مبني على تعلق هذا الشخص بوطنه، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما خرج من مكة بكى وقال لولا أهلك اخرجوني منك ما خرجت".

علي جمعة



وأضاف: "في أمريكا لما بتاخد الجنسية، بيخليك تقسم على أن تكون نافع لبلدك الأصلي، شوف قمة الانسانية هو مش عاوزك تخون بلدك، عاوز تساعد بلدك باللي انت اتعلمته؟.

نبذة عن برنامج “ نور الدين ”

برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.