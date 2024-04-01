نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء قمر: 'انا على تواصل مع عبلة كامل وهي ست عظيمة.. ومعنديش مشكلة أعمل كاستينج للأعمال' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة وفاء قمر، عن تعاونها مع الفنانة عبلة كامل، في مسلسل سلسال الدم، كما أكدت أنه لا مانع لديها من إجراء كاسيتنج لأي عمل حتى هذه اللحظة.

وقالت وفاء قمر، في لقائها مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي" المذاع عبر شاشة قناة "هي": عبلة كامل دي ست عظيمة ومدرسة، أنا كنت قاعدة في كواليس سلسال الدم بتعلم منها كل حاجة في الحياة، وهي ست مبتفوتش أي حاجة ولا موقف وكانت طول الوقت بتعمل عزومات في التصوير، وأنا كنت بروح بس علشان اتفرج واتعلم منها حتى لو معنديش تصوير، وأنا مبسوطة جدا أني اشتغلت مع الأستاذة عبلة كامل.

وعن ما إذا كانت على تواصل مع الفنانة عبلة كامل: طبعًا أنا على تواصل معاها في المناسبات، وأي فنان أنا اشتغلت معاه بنكون على تواصل في المناسبات.

وتابعت: أنا مع أن يتعمل أجزاء للأعمال، والناس بتقابلني في الشارع لغاية دلوقتي بتقولي مش هتعموا جزء سادس لسلسال الدم؟، والمهم أن العمل ناجح.

وأضافت: معنديش مشكلة دلوقتي إني أعمل كاستينج، وأنا من بداياتي كنت بسعى طول الوقت علشان أشتغل وأظهر.

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.